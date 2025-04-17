Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
190,58
Экономия при брони: -11,78 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
188,89
Экономия при брони: -10,08 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
180,52
Экономия при брони: -6,63 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
180,44
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
183,55
Экономия при брони: -5,54 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
164,85
Экономия при брони: -11,79 грн