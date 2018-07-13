Кашель является одним из наиболее распространенных симптомов со стороны верхних дыхательных путей при ОРВИ. И хотя современная медицина предоставляет широкий спектр фармакологических средств, позволяющих облегчить течение воспалительных процессов в них, препараты растительного происхождения всегда занимали и будут занимать свое место в схемах лечения. Причиной тому является большая приверженность пациентов к препаратам, в состав которых входят компоненты растительного происхождения, тем более их часто назначают детям. Зачастую ОРВИ проходят самостоятельно и не требуют развернутой схемы лечения, а лишь применение симптоматической терапии. В таком случае как раз и подходят препараты на растительной основе, в том числе Алтейка.

Как действует Алтейка

Лечебные свойства препарата Алтейка обусловлены тем, что в его состав входит сухой экстракт корня алтея лекарственного, полученный методом водной экстракции. Препарат представлен в 2 формах ― таблеток и сиропа, что обеспечивает удобный прием препарата как взрослым пациентам, так и детям.

Алтей лекарственный (также известный как алтей аптечный или просвирняк) ― представитель семейства Мальвовых, многолетнее травянистое растение, которое широко распространено в Европе и Азии, особенно в тропических регионах (Alani B., 2015). В медицине чаще всего применяется экстракт корней алтея. Основными действующими компонентами экстракта являются сложные углеводы. В их числе крахмал (до 37%), слизеобразующие молекулы (арабиногалактан, глюкан), пектины (в частности, кислый галактуронорамнан), полисахариды (до 35%) (Фармацевтична енциклопедія). Также были выделены из экстракта корневищ алтея танины (Alani B., 2015), флавоноиды гиполаэтин и изоскутеллареин, а также скополетин и органические кислоты: феруловая, р-кумаровая, р-гидроксибензойная, салициловая (Gudej J., 1991).

Эти химические соединения и обеспечивают эффекты экстракта: отхаркивающий, муколитический, обволакивающий, противовоспалительный и легкий обезболивающий ― он является средством прямого действия. Полисахариды экстракта всасываются в кровяное русло, а в дальнейшем такие низкомолекулярные компоненты, как флавоноид-О-сульфогликозиды (Bonaterra G.A., 2020), секретируются бронхиальным железами, благодаря чему реализуется обволакивающее действие препарата. В результате нормализуется бронхолегочная секреция, снижаются вязкость и адгезивность слизи. По мере уменьшения выраженности воспалительного процесса восстанавливаются функция мерцательного эпителия и перистальтика дыхательных путей, что способствует их очищению от избыточной мокроты (инструкция МЗ Украины).

Антиоксидантные свойства экстракта корня алтея связывают с нейтрализацией свободнорадикальных супероксиданионов и хелатированием металлов. Его противовоспалительные свойства по результатам исследований вполне сопоставимы с эффектом диклофенака натрия по критериям высвобождения ТНФ-α и ИЛ-6. Кроме того, экстракт корня алтея повышает жизнеспособность и миграционную активность макрофагов, улучшает жизнеспособность эпителиальных клеток слизистой оболочки (Bonaterra G.A., 2020). Современные технологии экстрагирования позволяют сохранить до 84% антиоксидантной активности полисахаридов, которые содержатся в корнях и корневищах алтея лекарственного (Pakrokh Ghavi P., 2015).

Спектр применения экстракта корня алтея

Благодаря таким свойствам экстракты из корней и корневищ алтея лекарственного широко применяются в современной медицинской практике (входит в фармакопеи многих стран) и народной медицине. Причем не только при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей (трахеиты, бронхиты, ОРВИ, воспалительные процессы в горле), но и для облегчения течения патологии ЖКТ (гастритов, колитов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) (Фармацевтична енциклопедія). Также он оказывает смягчающее действие при ларингите и тонзиллите. Поскольку экстракт корней алтея содержит большое количество слизеобразующих веществ, по эффекту его часто приравнивают к семенам льна. И что интересно, экстракт корня алтея не только оказывает обволакивающее действие на слизистую оболочку желудка ― его эффект усиливается по мере повышения кислотности желудочного сока (Ліктрави). Гастропротекторные свойства экстракта корня алтея были доказаны в исследовании с индометацин-индуцированным и этанол-индуцированным изъязвлением желудка (Zaghlool S.S., 2019). Это особенно важно для практической медицины, поскольку некоторые ОРВИ сопровождаются также поражением слизистой оболочки ЖКТ. Кроме того, гастрит при простудных заболеваниях может быть индуцирован применением жаропонижающих и противовоспалительных препаратов.

Обволакивающие и смягчающие свойства экстракта корня алтея также применяются в дерматологической практике (Curnov A., 2016). Установлено, что он тормозит УФ-стимулированную пролиферацию меланоцитов и их дифференциацию, опосредованную сигнальными путями кератоцитов (Kobayashi A., 2002).

Установлено, про противокашлевой эффект экстракта корневищ алтея связан с бронходилатирующим и β-адренергическим действием на гладкие мышцы трахеобронхиального дерева. Активные вещества экстракта достоверно снижают интенсивность спазмов гладкомышечных структур благодаря ингибированию аденилатциклазы. Причем этот эффект сопоставим с фармакологическими неселективными антагонистами β-адренергических рецепторов (например пропранолол) (Alani B., 2015). Центральный противокашлевой эффект связывают с наличием в экстракте рамногалактуронана (Sutovska M., 2009), что было продемонстрировано в исследовании с моделированием кашлевого рефлекса у гвинейских свиней (Sutovska M., 2011).

В исследованиях на животных установлено, что противокашлевой эффект экстракта корней алтея превосходит эффект ненаркотических противокашлевых препаратов. Отрицательное влияние на процессы откашливания мокроты незначительно по сравнению с подобным эффектом кодеина (Sutovska M., 2007). Экстракт корней алтея особенно хорошо зарекомендовал себя в лечении сухого кашля, который появляется в результате раздражения глотки вследствие наличия воспалительного процесса (Fink C., 2018).

Экстракт корней алтея лекарственного обладает собственной бактерицидной активностью. Культуральным методом in vitro было установлено, что он тормозит рост таких возбудителей, как Streptococcus mutans и Lactobacillus acidophilus. Экстракт корней алтея характеризуется бактериостатическим эффектом в концентрации 102 мг/мл и бактерицидным ― в концентрации 212,5 мг/мл. Он менее эффективен, чем, например, 0,2% р-р хлоргексидина биглюконата (который иногда назначают для полоскания полости рта) или пенициллин, однако дополняется противовоспалительным действием активных компонентов (Haghgoo R., 2017). Также экстракт корней алтея демонстрирует ингибирующую активность против P. aeruginosa, S. aureus, E. coli. Бактериостатическую активность связывают с наличием в экстракте танинов, стероидов, белков, гликозидов и фенолов (Mehreen A., 2016). Антибактериальные свойства алтея были доказаны в эксперименте со смоделированной инфицированной раной. При этом было установлено, что рана заживает значительно быстрее при нанесении экстракта корней алтея, причем его эффект сопоставим с локальным применением оксида цинка (Rezaei M., 2014).

Доказано, что водный экстракт корней алтея проявляет множество терапевтических эффектов. В частности, он способствует повышению ЛПВП в сыворотке крови, проявляет противовоспалительные и противоязвенные свойства, а также препятствует тромбообразованию ― угнетает АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов и при этом не выявлены какие-либо значимые побочные эффекты (Hage-Sleiman R., 2011).

Упомянутые эффекты обеспечивают возможность применять Алтейку для симптоматического лечения кашля у разных категорий пациентов, в том числе с атеросклеротическим поражением сосудов, повышенной вязкостью крови, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и при этом не вызывать обострения сопутствующей патологии.

Также благодаря симбиотическому существованию Agrobacterium rhizogenes в корнях и корневищах алтея синтезируется циановирин-N ― вещество, потенциально активное против ВИЧ (Drake P.M., 2013).

Для препарата нехарактерно местнораздражающее действие и он является безопасным для применения (инструкция МЗ Украины), в результате исследований было установлено, что максимальная гемолитическая активность экстракта корней алтея не превышает 2,6% (Mehreen A., 2016).

Показания к применению Алтейки

Алтейка применяется для симптоматического облегчения кашля при простудных заболеваниях ― ларингитах, трахеитах, бронхитах, а также БА и даже коклюше (инструкция МЗ Украины).

Клинический опыт применения экстракта корня алтея лекарственного

Благодаря бронходилатирующему и кашлеподавляющему свойствам экстракт алтея может применятся в качестве вспомогательного лекарственного средства даже при БА (Alani B., 2015). При проведении двойного слепого рандомизированного клинического исследования было установлено, что применение препаратов с экстрактом корней алтея значительно улучшает течение интермиттирующей БА у детей по критериям дневного кашля, ночного кашля и ночных пробуждений, особенно если к БА присоединяется ОРВИ (Javid A., 2019).

Препараты с экстрактом корня алтея демонстрируют хороший клинический эффект у больных с ХОБЛ ― после курса лечения у 79,6% больных улучшается консистенция мокроты и улучшается ее откашливание (Бекишева А.С., 2014). Это важный аспект лечения, поскольку ХОБЛ может осложняться развитием бронхоэктазов (Журавлев Ю.И., 2017).

Особенности применения Алтейки

Поскольку Алтейка является препаратом растительного происхождения, возможны реакции индивидуальной непереносимости (инструкция МЗ Украины). Это важно учитывать при лечении пациентов, у которых отмечается аллергия на растения.

Алтейку не следует применять сочетанно с другими противокашлевыми препаратами, в том числе с препаратами кодеина (инструкция МЗ Украины). Это связано с увеличением количества мокроты при приеме препарата, которая должна адекватно эвакуироваться из дыхательных путей для предупреждения развития осложнений.

В официальной инструкции упоминается об отсутствии клинического опыта применения препарата Алтейка в период беременности или кормления грудью. Однако, по данным Drugs and Lactation Database, экстракт корня алтея назначают для местного применения при воспалениях или трещинах сосков, боли в груди. Также препараты алтея назначаются внутрь для повышения продукции молока. Рандомизированное контролируемое клиническое исследование, которое было проведено в Иране, продемонстрировало, что препараты алтея способствуют разрешению лактостаза ― частого состояния в период лактации. В период кормления грудью лактостаз отмечают у около 40% женщин. Это дискомфортное состояние, которое существенно влияет на качество и общую длительность периода лактации, поэтому для его устранения женщины прибегают к разнообразным немедикаментозным и фармакологическим методам. Препараты алтея позволяют существенно облегчить расцеживание (снижение застоя молока) при лактостазе и способствуют скорейшему регрессу таких симптомов, как уплотнение молочной железы, гиперемия, повышение температуры тела (Khosravan S., 2017).

Однако оценка секреции активных веществ алтея в молоко никогда не проводилась. В целом FDA присвоило алтею статус «безопасного» (LactMed), что позволяет применять его как альтернативу препаратам от кашля и боли в горле, в состав которых входят синтезированные (химические) действующие вещества.

Заключение

Таким образом, Алтейка является удобным для применения и относительно безопасным препаратом для лечения ОРВИ, которые сопровождаются кашлем. Кроме собственно облегчения сухого кашля и отхождения мокроты, препарат характеризуется обволакивающим действием, благодаря чему уменьшает раздражение слизистых оболочек, а также позволяет избежать развития вирус-индуцированных или НПВП-индуцированных гастропатий, что существенно облегчает течение заболевания.