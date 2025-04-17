Алтейка Галичфарм сироп (Alteyka Halychpharm sirupus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
185,47
Экономия при брони: -17,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
204,09
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
179,59
Экономия при брони: -11,32 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
178,22
Экономия при брони: -9,65 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
176,57
Экономия при брони: -8,56 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
198,87
Экономия при брони: -6,13 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
199,54
Экономия при брони: -6,02 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
181,83
Экономия при брони: -6,42 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн