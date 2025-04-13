Алтейка Галичфарм сироп (Alteyka Halychpharm sirupus)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
199,19
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
205,71
Экономия при брони: -12,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
183,76
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
188,40
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
180,95
Экономия при брони: -11,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
182,37
Экономия при брони: -19,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
184,47
Экономия при брони: -11,99 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
192,72
Экономия при брони: -12,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
182,63
Экономия при брони: -13,01 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
180,73
Экономия при брони: -6,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
206,03
Экономия при брони: -13,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
187,84
Экономия при брони: -7,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
182,77
Экономия при брони: -12,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
188,24
Экономия при брони: -9,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
181,07
Экономия при брони: -10,71 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, ул. Селянская, 24
4.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум