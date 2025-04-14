Алтейка Галичфарм сироп (Alteyka Halychpharm sirupus)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
184,63
Экономия при брони: -14,89 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
185,83
Экономия при брони: -16,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
190,36
Экономия при брони: -12,04 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
179,46
Экономия при брони: -29,74 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
207,52
Экономия при брони: -12,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
179,18
Экономия при брони: -11,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
182,52
Экономия при брони: -15,86 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
205,16
Экономия при брони: -10,31 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
177,70
Экономия при брони: -18,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
180,61
Экономия при брони: -21,08 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
178,73
Экономия при брони: -6,96 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
204,52
Экономия при брони: -9,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
200,47
Экономия при брони: -5,86 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
182,47
Экономия при брони: -9,79 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
180,54
Экономия при брони: -21,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
180,47
Экономия при брони: -8,48 грн