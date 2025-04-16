Алтейка Галичфарм сироп (Alteyka Halychpharm sirupus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
206,08
Экономия при брони: -10,93 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
173,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
170,77
Экономия при брони: -8,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
205,63
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
182,31
Экономия при брони: -19,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
181,98
Экономия при брони: -19,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
181,69
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
191,62
Экономия при брони: -37,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
205,39
Экономия при брони: -10,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
176,22
Экономия при брони: -22,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
203,75
Экономия при брони: -9,07 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
173,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
182,38
Экономия при брони: -38,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
179,82
Экономия при брони: -30,93 грн