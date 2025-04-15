Алтейка Галичфарм сироп (Alteyka Halychpharm sirupus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
180,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
177,81
Экономия при брони: -19,57 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
204,60
Экономия при брони: -9,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
173,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
173,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
181,43
Экономия при брони: -6,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
178,87
Экономия при брони: -20,37 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
180,32
Экономия при брони: -10,59 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
204,97
Экономия при брони: -9,46 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
201,99
Экономия при брони: -7,23 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
209,05
Экономия при брони: -13,57 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
183,38
Экономия при брони: -16,84 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
173,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
177,07
Экономия при брони: -22,01 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,60 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл №1
Корпорация Артериум
173,00
Экономия при брони: -19,00 грн