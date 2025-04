Препарат Пантенол согласно АТС-классификации относится к группе препаратов, способствующих заживлению (рубцеванию) ран. Действующим веществом Пантенол является декспантенол, который, в свою очередь, является предшественником пантотеновой кислоты.

Актуальность проблемы

Нарушение кожного барьера ― это основная причина развития различных патологических состояний кожи, таких как сухость кожи (как само состояние), чувствительная кожа, себорейный дерматит, атопический дерматит или контактный дерматит (Danby S.G., 2016; Giménez-Arnau A., 2016). Поэтому увлажнение и восстановление кожного барьера рогового слоя являются важными свойствами любого препарата по уходу за кожей (Lodén M., 2016). Декспантенол улучшает местное увлажнение кожи; эта действие может быть связано с гигроскопическими свойствами декспантенола и его способностью удерживать влагу (Wollina U., 2001; Lodén M., 2016). Увлажняющий эффект, по-видимому, связан с его способностью восстанавливать эпидермальный барьер (Wollina U., Kubicki J., 2005). В экспериментальном исследовании с иссеченной свиной кожей было установлено, что декспантенол повышает молекулярную подвижность нескольких липидных и белковых сегментов рогового слоя, создавая тем самым свойства гидратированной кожи, в том числе в условиях обезвоживания. В частности, было продемонстрировано, что декспантенол взаимодействует с липидными сегментами внеклеточных ламелл и белковыми остатками в клетках рогового слоя и таким образом компенсирует снижение гидратации путем сохранения/повышения молекулярной подвижности (Björklund S. et al., 2016).

Механизмы, с помощью которых декспантенол восстанавливает и защищает барьерную функцию кожи, до конца не выяснены. Поскольку различные слои кожи подвергаются постоянному обновлению, увлажнители создают среду, которая способствует физиологическим процессам (например функционированию ферментов), необходимым для поддержания или восстановления барьерной функции кожи. Кроме того, препараты для местного применения могут также проникать глубже в эпидермис и мешать выработке барьерных липидов и созреванию корнеоцитов (Lodén M., 2016). Фактически было высказано предположение, что декспантенол способствует регенерации эпидермиса за счет усиления дифференцировки эпидермиса и синтеза липидов (Giménez-Arnau A., 2016).

Атопический дерматит

Недостаточное проявление барьерной функции кожи, приводящее к повышенной трансэпидермальной потере воды и уменьшению гидратации рогового слоя (сухая кожа), является характерной чертой атопического дерматита (АД) (Proksch E., 2008; Ring J. et al., 2012). В результате клинических исследований установлено, что ежедневное применение средств по уходу за кожей может предотвратить АД или продлить время между его обострениями (Simpson E.L. et al., 2010; Simpson E.L. et al., 2014; Gelmetti C. et al., 2015). Таким образом, местное нанесение декспантенола играет очевидную роль в качестве ухода за кожей на этапах поствоспалительного поддержания АД благодаря своей доказанной способности увлажнять кожу и восстанавливать кожный барьер.

В двойном слепом рандомизированном контролируемом исследовании (РКИ) в общей сложности 60 здоровым добровольцам наносили на кожу декспантенол, приготовленный в двух разных липофильных носителях в концентрации 2,5%. Применение препарата 2 р/сут в течение 7 дней статистически значимо улучшало гидратацию рогового слоя и уменьшало трансэпидермальную потерю воды по сравнению с контрольной группой (Gehring W., Gloor M., 2000). В контексте рандомизированного исследования на 20 здоровых добровольцах та же самая группа оценила гидрофильную эмульсию, содержащую 2,5 или 5% декспантенола в отношении ее действия на гидратацию и восстановление кожного барьера, с помощью теста на повторное использование лаурилсульфата натрия (SLS) (Gehring W., Gloor M., 2001). Местное применение обеих декспантенолсодержащих эмульсий статистически значимо улучшало гидратацию рогового слоя и защитную функцию кожи по сравнению с контрольной группой. По количеству положительных эффектов результат был более выражен с 5% декспантенолсодержащей эмульсией. Результаты были получены в соответствии с аналогичным разработанным исследованием, в котором исследовали 2,5% декспантенолсодержащий лосьон у 20 здоровых добровольцев в отношении его влияния на гидратацию и восстановление кожного барьера с применением теста на повторное использование SLS (Gehring W., Gloor M., 2001).

Опрелости у детей

Опрелости у детей (пеленочный дерматит) — форма раздражающего контактного дерматита, возникающего в области подгузника, распространенное заболевание кожи у младенцев (Klunk C. et al., 2014). Наиболее важным фактором для развития пеленочного дерматита является длительный контакт кожи с мочой и калом, который вызывает разрушение кожного барьера в результате мацерации (размягчение и ослабление рогового слоя с выделением естественных увлажняющих факторов), локально повышенной щелочности, приводящей к активации фекальных протеаз, липазы и трения (Adam R., 2008; Atherton D.J. et al., 2015). Ключом к успешному лечению пеленочного дерматита является проведение профилактических мер. Это включает мягкое очищение, немедленную смену подгузников, содержащих мочу и кал, и регулярное применение защитного барьерного препарата (Atherton D.J., 2004; Stamatas G.N., Tierney N.K., 2014; Atherton D.J. et al., 2015). Применение защитных кремов или мазей при каждой смене подгузников рекомендуется в качестве защитной или профилактической меры. Защитные кремы/мази образуют липидную пленку на поверхности кожи и защищают ее от контакта с влагой и раздражителями (Stamatas G.N., Tierney N.K., 2014; Atherton D.J. et al., 2015). Фактически применение барьерных смягчающих препаратов при смене подгузников в настоящее время является стандартной практикой (Atherton D.J., 2016). Осознавая возрастающую важность применения защитных препаратов для ухода за кожей, международная группа экспертов-дерматологов и педиатров в качестве меры по предотвращению опрелостей в 2012 г. согласовала 9 характеристик, свойственных идеальному препарату, подходящему для многократного применения для ухода за кожей младенцев под подгузниками (Atherton D.J., 2015). Группа пересмотрела ранее достигнутый консенсус, опубликованный в 2004 г. (Atherton D.J., Mills K., 2004), увеличив предыдущие 7 характеристик до 9.

Роль декспантенола при дерматологических состояниях, связанных с сахарным диабетом

В одном из исследований было установлено, что 2 декспантенолсодержащих лосьона, подходящих для ухода за кожей диабетических стоп и ступней, значительно улучшали гидратацию кожи (по данным корнеометрии) при нанесении их 2 р/сут в течение 4 нед диабетикам с сухой кожей. В результате применения обоих препаратов было зафиксировано, что они улучшили субъективные результаты (напряжение, зуд и сухость) в обработанных областях. Предполагается, что тестируемые препараты могут помочь в профилактике инфекций стоп у пациентов с сахарным диабетом.

Декспантенол как средство заживления ран

Процесс заживления ран часто делится на три фазы: воспаление, регенерация (грануляция, пролиферация) и созревание (эпителизация, ремоделирование рубца). В процессе ремоделирования ткани повышается потребность в пантотеновой кислоте (Weimann B.I., Hermann D., 1999; Singer A.J., Clark R.A., 1999; Nast A. et al., 2016). Предполагается, что сообщаемое положительное влияние декспантенола на заживление ран является результатом повышенной пролиферации фибробластов и ускоренной эпителизации (Oguz A., 2015); оба процесса важны для лечения глубоких и поверхностных ран (Proksch E., 2006).

Дермальный фибробласт обладает потенциалом многолинейной дифференциации и играет ключевую роль в восстановлении тканей и, следовательно, заживлении ран (Lorenz K. et al., 2008). Влияние декспантенола на фибробласты человека (например усиление пролиферации, клеточная миграция, прикрепление фибробластов и синтез коллагена) было продемонстрировано в нескольких исследованиях in vitro (Lacroix B. et al., 1988; Hauptmann S. et al., 1992; Weimann B.I., Hermann D., 1999; Wiederholt T. et al., 2009). Хотя положительное влияние декспантенола на клеточную пролиферацию и заживление ран было зафиксировано, однако его свойства на молекулярном уровне долгое время оставались невыясненными. С появлением новых молекулярных инструментов ситуация изменилась.

Были исследованы молекулярные механизмы, связанные со стимулирующим действием пантотената на пролиферацию дермальных фибробластов in vitro. Экспрессию генов анализировали в дермальных фибробластах человека, культивируемых с 20 мкг/мл пантотената, по сравнению с необработанными клетками. Анализ микрочипов выявил значительную активацию экспрессии IL-6, IL-8, Id1, HMOX-1, HspB7 и CYP 1B1 пантотенатом. Поскольку IL-6 и IL-8 являются одними из наиболее сильно экспрессируемых цитокинов во время заживления ран (Takamiya M. et al., 2006), усиление экспрессии IL-6 и IL-8 в дермальных фибробластах может, таким образом, способствовать ранозаживляющим свойствам декспантенолсодержащих препаратов (Wiederholt T. et al., 2009). Чтобы соотнести результаты in vitro с ситуацией заживления ран in vivo, учеными было проведено рандомизированное двойное слепое исследование, в котором профиль экспрессии гена, индуцированного декспантенолом, в биопсиях, на предварительно поврежденной и обработанной декспантенолом коже по сравнению с кожей, обработанной плацебо, был проанализирован на молекулярном уровне. В образцах, обработанных местно декспантенолом, была выявлена повышенная регуляция экспрессии IL-6, IL-1β, CYP 1B1, CXCL1, CCL18, что свидетельствует о сильной корреляции между данными in vitro и in vivo. Таким образом, благоприятные характеристики заживления ран с помощью декспантенола могут быть обусловлены, по крайней мере частично, индуцированной декспантенолом активацией экспрессии генов (с повышенными уровнями мРНК), важными для заживления ран (Heise R. et al., 2012). В одном из исследований для опосредованного декспантенолом стимулирующего воздействия на закрытые раны была применена новая трехмерная модель заживления раны на коже человека. Местное лечение ран кожи различными препаратами, содержащими декспантенол, явно усиливало заживление ран по сравнению с необработанными или обработанными вазелином группами контроля. Анализ экспрессии генов показал повышение экспрессии мРНК генов, участвующих в заживлении ран (Marquardt Y. et al., 2015).

Роль декспантенола в лечении рубцов

Положительные эффекты местного применения препаратов декспантенола также были опубликованы при ежедневном уходе за рубцами, возникшими в результате трансплантации кожи и ожогов (Büttemeyer R. et al., 1995). Это способствовало разработке актуальных составов декспантенола, которые также содержат силикон. В качестве терапии первой линии для профилактики и лечения красных и гипертрофических рубцов рекомендовано местное силиконовое лечение (Mustoe T.A. et al., 2002; Bloemen M.C. et al.. 2009). Недавно международная группа экспертов сошлась во мнении, что применение препаратов, содержащих силикон, особенно полезно для 4 групп пациентов: ожоговых пациентов, лиц с риском развития гипертрофических или келоидных рубцов (например при генетической предрасположенности), пациентов с гипертрофическими рубцами и небольшими келоидами, а также пациентов, у которых, возможно, может развиться психологический дистресс в случае возникновения гипертрофических/келоидных рубцов. Данный состав следует применять как можно раньше после повторной эпителизации незрелых рубцов. Возможно нанесение на зрелые рубцы, но терапевтический эффект может быть слабее (Nast A. et al., 2016).

Выводы

Ориентировочно 70 лет назад первый препарат, содержащий декспантенол, для местного применения в форме мази был выпущен на рынок. С тех пор были разработаны различные лекарственные формы, которые широко применяются в области дерматологии и ухода за кожей при различных ее состояниях. Декспантенол, производное пантотеновой кислоты, хорошо проникает в кожу, обладает увлажняющими свойствами, предотвращает раздражение кожи, стимулирует регенерацию кожи и способствует заживлению ран. Новые методы исследования позволили пролить свет на способ действия декспантенола. С помощью этих методов многие положительные результаты более ранних исследований теперь могут быть объяснены на молекулярном уровне. Это относится к действию декспантенола как на барьерную функцию, так и на заживление ран. По-видимому, декспантенол повышает молекулярную подвижность нескольких липидных и белковых сегментов рогового слоя, тем самым создавая свойства увлажненной кожи. Для заживления ран декспантенол модулирует экспрессию определенных генов. Следовательно, с появлением новых технологий история декспантенола продолжается, тем самым обеспечивая дальнейшее понимание того, как на самом деле работает эта давно известная молекула (Proksch E. et al., 2017).