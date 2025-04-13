Киев (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
77,36
Экономия при брони: -2,32 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 35
5.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12-А
5.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 23
5.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
5.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
86,52
Экономия при брони: -13,15 грн
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
5.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
77,30
Экономия при брони: -0,30 грн