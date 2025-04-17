Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
77,36
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -0,40 грн
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Славутич, кв-л Полесский, 60
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Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
77,36
Экономия при брони: -2,32 грн
Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Носовка, ул. Вокзальная, 1
65.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Десна, ул. Франко Ивана, 46
72.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 11
84.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm