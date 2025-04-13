Харьков (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
6.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
6.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
7.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бригады Хартия, 24/17
7.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
8.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
9.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
1.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
1.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гостиный Двор, 9
1.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm