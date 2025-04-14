Одесса (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
80,30
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
81,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
80,30
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
81,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Космонавтов, 9
6.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Левитана, 101
9.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 33
9.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
80,30
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
12.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Біла ромашка
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
13.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
74,98
Экономия при брони: -2,25 грн
Подорожник
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
13.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
76,30
Экономия при брони: -0,10 грн
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Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
74,90
Экономия при брони: -0,60 грн