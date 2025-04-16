Николаев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Ощад аптека
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
80,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
8.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
8.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
8.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
76,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6
9.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
76,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
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Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Херсон, ул. Лавренева, 12
54.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
58.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
78,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека бам
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139-Б
98.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Біла ромашка
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
98.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
74,98
Экономия при брони: -2,25 грн
Подорожник
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
98.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
76,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
99.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Аптека бам
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
99.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
107.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm
80,30
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
107.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Hemofarm