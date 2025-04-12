Сольвенций (Solvencium)
Сольвенций инструкция по применению
Лекарственная форма
Раствор оральный.
Жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета со слабым спиртовым запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексное гомеопатическое средство.
Обыкновенный остеохондроз (отложение солей) представляет собой обменное заболевание, при котором продукты нарушенного обмена веществ (так называемые соли или шлаки) откладываются на поверхности костей, чаще всего в области суставов. Препарат целенаправленно влияет на обмен веществ, регулируя и укрепляя его. При этом отложения солей рассасываются. Одновременно препарат устраняет сопутствующие симптомы и осложнения (полиартрит, невралгия, вегетативные нарушения).
Показания к применению
В составе комплексной терапии для лечения остеохондроза.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения и дозы
Препарат назначать по 8–10 капель 1 раз в день; 4 дня принимать, потом перерыв на 3 дня, эта схема лечения в дальнейшем повторяется; как правило, курс лечения длится не менее 1,5–2 месяцев. Препарат растворять в воде (приблизительно четверть стакана) и пить маленькими глотками, как можно дольше задерживая во рту. Пища ослабляет действие препарата, потому следует его принимать за полчаса и более до приёма пищи или через полчаса и больше после еды. В тяжелых случаях лечение длится 1–2 года. Первичное действие заметно намного раньше, обычно на 2–3 неделе приёма препарата. При приёме иногда возможно так называемое первичное ухудшение или реакция — временное усиление имеющихся симптомов заболевания. Такая реакция — благоприятное явление, которое свидетельствует про активное течение лечебных процессов. При первом её появлении необходимо сделать перерыв в приёме препарата на 7–10 дней.
Дети
Препарат детям не применять.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 мл во флаконах. 1 флакон в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.