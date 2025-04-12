Препарат назначать по 8–10 капель 1 раз в день; 4 дня принимать, потом перерыв на 3 дня, эта схема лечения в дальнейшем повторяется; как правило, курс лечения длится не менее 1,5–2 месяцев. Препарат растворять в воде (приблизительно четверть стакана) и пить маленькими глотками, как можно дольше задерживая во рту. Пища ослабляет действие препарата, потому следует его принимать за полчаса и более до приёма пищи или через полчаса и больше после еды. В тяжелых случаях лечение длится 1–2 года. Первичное действие заметно намного раньше, обычно на 2–3 неделе приёма препарата. При приёме иногда возможно так называемое первичное ухудшение или реакция — временное усиление имеющихся симптомов заболевания. Такая реакция — благоприятное явление, которое свидетельствует про активное течение лечебных процессов. При первом её появлении необходимо сделать перерыв в приёме препарата на 7–10 дней.