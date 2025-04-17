Винница (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
164,41
Экономия при брони: -16,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
178,60
Экономия при брони: -25,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
168,16
Экономия при брони: -14,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
178,60
Экономия при брони: -25,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
178,40
Экономия при брони: -24,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
167,02
Экономия при брони: -12,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
168,40
Экономия при брони: -14,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
164,27
Экономия при брони: -13,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
162,07
Экономия при брони: -11,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
168,59
Экономия при брони: -17,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
160,29
Экономия при брони: -14,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
178,40
Экономия при брони: -24,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн