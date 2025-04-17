Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
178,60
Экономия при брони: -28,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40
Экономия при брони: -24,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
168,41
Экономия при брони: -18,79 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
178,40
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
182,67
Экономия при брони: -9,75 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
164,02
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
164,67
Экономия при брони: -14,37 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
168,16
Экономия при брони: -18,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
163,15
Экономия при брони: -9,04 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн