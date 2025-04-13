Киев (адрес не указан)
Доступно в 582 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
178,60
Экономия при брони: -24,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
165,82
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
181,09
Экономия при брони: -7,85 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
160,01
Экономия при брони: -10,76 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
180,29
Экономия при брони: -7,78 грн