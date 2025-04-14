Харьков (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
178,36
Экономия при брони: -5,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
180,61
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
178,60
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
184,08
Экономия при брони: -10,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
165,32
Экономия при брони: -8,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн