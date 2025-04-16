Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
166,85
Экономия при брони: -12,74 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
165,98
Экономия при брони: -11,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
166,90
Экономия при брони: -12,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
181,78
Экономия при брони: -9,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
181,91
Экономия при брони: -8,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
180,81
Экономия при брони: -7,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
164,54
Экономия при брони: -15,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
166,55
Экономия при брони: -17,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
161,51
Экономия при брони: -12,71 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
165,36
Экономия при брони: -8,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания