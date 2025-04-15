Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
166,26
Экономия при брони: -12,15 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
165,52
Экономия при брони: -11,41 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
149,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
149,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
178,40
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
164,73
Экономия при брони: -5,51 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
166,25
Экономия при брони: -12,14 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
163,63
Экономия при брони: -9,52 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
165,65
Экономия при брони: -16,85 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
174,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
163,86
Экономия при брони: -9,75 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
168,86
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
162,32
Экономия при брони: -16,97 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
149,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Сольвенций раствор оральный флакон 25 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
160,40
Экономия при брони: -15,05 грн