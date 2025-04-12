Липразид (Liprazidum)
Липразид инструкция по применению
Состав
Лизиноприл - 10 мг
Гидрохлоротиазид - 12,5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Липразид — комбинированный антигипертензивный препарат, содержащий ингибитор АПФ лизиноприл и диуретик гидрохлоротиазид.
Лизиноприл ингибирует АПФ, преобразовывающий ангиотензин I в ангиотензин II. Уменьшение содержания ангиотензина II ведет к прямому снижению уровня альдостерона. Это вызывает снижение ОПСС и системного АД.
Гидрохлоротиазид является тиазидным диуретиком с антигипертензивным действием. Снижает реабсорбцию электролитов и воды в дистальных канальцах почек, увеличивает диурез, вследствие чего уменьшается ОЦК и снижается повышенное АД. Значительное снижение систолического и диастолического АД отмечают через 3–4 дня приема гидрохлоротиазида, а оптимальный антигипертензивный эффект — после 3–4 нед приема препарата.
Комбинация лизиноприла и гидрохлоротиазида оказывает более выраженный гипотензивный эффект, чем каждый компонент в отдельности.
Фармакокинетика. Биодоступность лизиноприла составляет около 30%. Прием пищи не оказывает значительного влияния на абсорбцию лизиноприла. Незначительное количество (6–10%) связывается с белками плазмы крови. Начальный эффект после приема лизиноприла развивается через 1 ч, Cmax в плазме крови достигается через 6–7 ч после приема. Практически не биотрансформируется в организме, только около 7% лизиноприла метаболизируется в печени. Лизиноприл частично проникает через плацентарный барьер. Основное количество вещества выводится из организма в неизмененном виде с мочой. Т½ составляет 12 ч. Элиминация лизиноприла у пациентов пожилого возраста замедлена.
Диуретическое действие гидрохлоротиазида развивается через 2 ч после приема и достигает максимальной выраженности через 3–4 ч, длится 6–12 ч. Биодоступность гидрохлоротиазида составляет 65–70%. Около 40% связывается с белками плазмы крови. Проникает через плаценту и экскретируется в грудное молоко. Гидрохлоротиазид не метаболизируется, выделяется почками.
Показания Липразид
АГ, если монотерапией гидрохлоротиазидом или лизиноприлом не достигнуто желаемого снижения АД.
Применение Липразид
препарат назначают с учетом доз лизиноприла или гидрохлоротиазида, которые применялись в монотерапии. Дозу подбирают индивидуально в зависимости от терапевтического эффекта.
Рекомендуемая начальная доза (в пересчете на лизиноприл) — 5–10 мг/сут, в дальнейшем дозу корректируют с учетом достигнутого клинического эффекта.
Рекомендуемая поддерживающая доза — 20 мг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза (в пересчете на лизиноприл) — 40 мг.
Стабильный терапевтический эффект обычно развивается через 2–4 нед приема препарата.
У пациентов с клиренсом креатинина >30 и <80 мл/мин возможно применение только Липразида 10.
При необходимости применения препарата в дозе 2,5 и 5 мг следует применять лекарственные формы с возможностью такого дозирования.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к лизиноприлу, гидрохлоротиазиду или другим компонентам препарата;
- повышенная чувствительность к производным сульфонамида;
- наследственный или идиопатический ангионевротический отек (отек Квинке) в анамнезе;
- ангионевротический отек в анамнезе, вызванный приемом ингибиторов АПФ;
- двухсторонний стеноз почечных артерий или стеноз почечной артерии единственной почки;
- митральный или аортальный стеноз, гипертрофическая кардиомиопатия с выраженными гемодинамическими нарушениями;
- острый инфаркт миокарда с нестабильной гемодинамикой;
- кардиогенный шок;
- тяжелая почечная (клиренс креатинина <30 мл/мин) и печеночная недостаточность;
- состояние после трансплантации почки;
- механическая непроходимость мочевыводящих путей;
- гемодиализ с использованием высокопрочных мембран;
- нарушения водно-солевого обмена (гиперкалиемия/гипокалиемия, гипонатриемия, гиповолемия);
- тяжелые формы сахарного диабета;
- тяжелая печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия;
- первичный гиперальдостеронизм;
- обострение подагры;
- порфирия;
- анурия.
Побочные эффекты
со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия (включая ортостатическую гипотензию), инфаркт миокарда или вторичные цереброваскулярные нарушения (инсульт) как следствие значительного снижения АД, синкопе, пальпитация, тахикардия, брадикардия, стенокардия, нарушение атриовентрикулярной проводимости, ощущение сдавления и боль в груди, синдром Рейно, некротический васкулит.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, нарушение равновесия, дезориентация в пространстве, потеря сознания, лабильность настроения, симптомы депрессии, изменение вкуса и нарушение вкусовых ощущений, снижение или потеря аппетита, нарушение обоняния, анорексия, нарушение концентрации внимания, снижение процесса мышления, апатия, повышенная утомляемость, парестезии, вертиго, общая слабость, судороги конечностей и судорожные подергивания губ, редко — астенический синдром, спутанность сознания, возбужденное состояние, беспокойство, раздражительность, депрессия, нарушения сна, в том числе бессонница, прочие изменения психики.
Со стороны ЖКТ: снижение аппетита, сухость во рту, усиление жажды, изжога, тошнота, рвота, сиалорея, диспепсия, боль/спазмы в животе, запор, диарея, диспепсия, стоматит/афтозные язвы, глоссит, сиаладенит, кишечная ангиоэдема, холецистит, панкреатит, гепатит, в том числе гепатоцеллюлярный или холестатический; желтуха, печеночная недостаточность, развитие печеночной энцефалопатии или печеночной комы.
Со стороны дыхательной системы: сухой кашель, нарушение дыхательного ритма, диспноэ, бронхоспазм, бронхит, ринит, синусит, аллергическая альвеолярная/эозинофильная пневмония, респираторный дистресс-синдром, включающий пневмонию и отек легких. Зафиксированы инфекции верхних дыхательных путей.
Со стороны кожных покровов: повышенное потоотделение, гиперемия кожи, выпадение волос, дерматологические проявления, в том числе псориаз, пемфигоидные реакции, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, мультиформная эритема, реакции фотосенсибилизации, экзема, комплексные кожные реакции (могут сопровождаться зудом, лихорадкой, миалгией, артралгией, васкулитом, положительным тестом на антинуклеарные антитела, повышением СОЭ, эозинофилией, лейкоцитозом, высыпаниями), пурпура, эксфолиативный дерматит, обострение системной красной волчанки, кожная псевдолимфома.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: анемия, в том числе гемолитическая, апластическая, снижение гемоглобина, гематокрита, эритроцитопения, лейкопения/лейкоцитоз, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз, пурпура, лимфаденопатия, миелосупрессия.
Со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек, в отдельных случаях — острая почечная недостаточность, уремия, полиурия, олигурия/анурия; глюкозурия, интерстициальный нефрит.
Со стороны репродуктивной системы и грудных желез: снижение потенции/импотенция, гинекомастия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе анафилактические реакции (анафилактический шок), аутоиммунные заболевания.
Аллергические реакции: затруднения при глотании и дыхании, ангионевротический отек (губ, лица, глаз, рта, языка, надгортанника и/или гортани, конечностей), зуд, крапивница.
Изменения лабораторных показателей: очень редко — нарушения электролитного баланса (гипокалиемия, гипомагниемия, гипонатриемия, гипохлоремия, гиперкальциемия), гипергликемия, гиперурикемия, гиперкалиемия, повышение уровня мочевины и креатинина, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гипербилирубинемия, протеинурия, повышение активности печеночных трансаминаз, снижение толерантности к глюкозе, повышение уровня ХС и ТГ в плазме крови, положительный тест на антинуклеарные антитела, повышение СОЭ.
Другие: повышение температуры тела, артрит, подагра, мышечный спазм или боль в мышцах, кратковременное снижение остроты зрения, ксантопсия, конъюнктивит, нарушение секреции антидиуретического гормона, гиперхлоремический алкалоз, сахарный диабет, шум в ушах, ушная боль.
Особые указания
артериальная гипотензия и водно-электролитный дисбаланс. У пациентов с дегидратацией и нарушением электролитного баланса вследствие лечения диуретиками, которое проводилось ранее или при дегидратации иного генеза (повышенное потоотделение, длительная рвота, профузная диарея) после приема Липразида может возникнуть симптоматическая артериальная гипотензия. Для ее предупреждения применение диуретиков необходимо прекратить за 2–3 дня до начала лечения Липразидом.
Пациентам с повышенным риском симптоматической гипотензии лечение следует начинать под наблюдением врача и с периодическим контролем уровня электролитов в плазме крови.
При артериальной гипотензии пациент должен находиться в положении лежа, при необходимости следует ввести в/в физиологический р-р. Временная гипотензивная реакция не является противопоказанием к дальнейшему лечению. Для дальнейшего восстановления эффективного объема крови и АД необходимо снижение дозы или переход на монотерапию одним из активных компонентов препарата. При изменении дозы контроль должен быть особенно тщательным.
Аортальный стеноз/гипертрофическая кардиомиопатия. Ингибиторы АПФ следует назначать с осторожностью пациентам с обструкцией выводного тракта левого желудочка. С осторожностью назначают пациентам с ИБС или цереброваскулярным заболеванием, поскольку выраженное снижение АД может вызвать инфаркт миокарда или цереброваскулярный инсульт.
Хирургическое вмешательство/общая анестезия. Следует соблюдать осторожность при применении Липразида у пациентов, которым планируется проведение оперативного вмешательства под наркозом, так как при больших хирургических вмешательствах и применении других лекарственных средств, вызывающих снижение АД, лизиноприл, блокируя образование ангиотензина II, может вызвать выраженное непрогнозируемое снижение АД. Гипотензия такого генеза может быть устранена компенсацией внутрисосудистой жидкости.
Метаболические и эндокринные эффекты. Терапия тиазидами может снизить толерантность к глюкозе. Может потребоваться коррекция дозы противодиабетических средств, включая инсулин. Тиазиды могут снизить выведение кальция с мочой и вызвать неустойчивое и незначительное повышение уровня кальция в плазме крови. Гиперкальциемия может свидетельствовать о скрытом гиперпаратиреозе. Тиазиды необходимо отменить перед проведением функциональных тестов паращитовидных желез. Повышение уровня ХС и ТГ может быть связано с тиазидной мочегонной терапией. Терапия тиазидными диуретиками может ускорить гиперурикемию и/или подагру у некоторых пациентов. Однако лизиноприл может увеличить выведение мочевой кислоты и таким образом снизить гиперурикемический эффект гидрохлоротиазида.
Пациенты с сахарным диабетом. У больных сахарным диабетом, принимающих пероральные противодиабетические препараты или инсулин, необходимо осуществлять тщательный гликемический контроль, особенно в первый месяц терапии ингибиторами АПФ. Возможна манифестация латентного диабета.
Гиперчувствительность/ангионевротический отек. Ангионевротический отек лица, верхних и нижних конечностей, губ, языка, надгортанника и/или гортани редко отмечали у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, включая лизиноприл. Это может произойти в любое время, в таких случаях применение Липразида следует немедленно прекратить и назначить соответствующий контроль до полного исчезновения симптомов.
Очень редко выявляли летальные случаи вследствие ангионевротического отека гортани или языка. Если отек распространяется на язык, голосовые связки или гортань, то может возникнуть обструкция дыхательных путей, особенно у пациентов, ранее перенесших хирургическое вмешательство на органах дыхания. В таких случаях необходимо принять меры неотложной терапии (введение адреналина (эпинефрина) и/или поддержание проходимости дыхательных путей). Пациент должен находиться под медицинским наблюдением до полного и устойчивого исчезновения симптомов. Пациенты с ангионевротическим отеком в анамнезе, не связанным с терапией ингибитором АПФ, могут попасть в группу риска развития ангионевротического отека, получая ингибитор АПФ. У пациентов, находящихся на терапии тиазидами, могут возникнуть реакции повышенной чувствительности (с или без наличия в анамнезе аллергии или бронхиальной астмы). На фоне применения препарата возможно обострение течения заболеваний соединительной ткани, в том числе системной красной волчанки.
Анафилактоидные реакции при аферезе ЛПНП. У пациентов, находящихся на лечении ингибиторами АПФ во время процедуры афереза ЛПНП с помощью декстран-сульфатной абсорбции, редко развивались угрожающие жизни анафилактоидные реакции. Во избежание этих реакций перед каждой процедурой афереза следует приостанавливать прием ингибиторов АПФ.
Анафилактоидные реакции при десенсибилизирующей терапии. У пациентов, получавших ингибиторы АПФ во время проведения десенсибилизации аллергеном из яда перепончатокрылых (например пчелиный яд), развивались анафилактоидные реакции. Если такие пациенты воздерживались от приема ингибиторов АПФ на время десенсибилизации, реакций не выявляли, однако случайное введение ингибиторов АПФ провоцировало анафилактоидные реакции.
Кашель. Характерен непродуктивный/постоянный кашель, отмечаемый при приеме ингибиторов АПФ и исчезающий после прекращения терапии. Кашель, вызванный ингибитором АПФ, следует дифференцировать от кашля при других заболеваниях.
Бессолевая диета. Следует с осторожностью назначать препарат пациентам, находящимся на бессолевой диете.
Нарушение функции почек. Тиазиды, возможно, могут быть неадекватными диуретиками для применения у пациентов с почечными нарушениями, также они неэффективны при клиренсе креатинина ≤30 мл/мин (умеренная или тяжелая почечная недостаточность). Липразид не следует назначать пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <80 мл/мин), кроме случаев, когда с помощью титрования доз отдельных активных веществ препарата достигается приемлемая доза, которая присутствует в комбинации.
У некоторых пациентов с АГ без явных признаков поражения кровеносных сосудов почек возможно незначительное временное повышение уровня мочевины и креатинина в плазме крови, особенно когда лизиноприл применялся одновременно с диуретиками. Это чаще отмечают у пациентов с уже существующим нарушением функции почек. Такое состояние требует снижения дозы и/или прекращения применения диуретика и/или Липразида.
Пациенты, находящиеся на гемодиализе. При одновременном применении лизиноприла и проведении гемодиализа с высокопропускными мембранами (полиакрилонитрил) возможны анафилактические реакции (отек языка и губ, одышка, артериальная гипотензия). Препарат противопоказан для лечения пациентов, находящихся на гемодиализе. Не назначается также больным с трансплантированной почкой.
Заболевания печени. С осторожностью следует применять тиазиды у пациентов с нарушениями функции или прогрессирующим заболеванием печени, поскольку незначительные изменения водно-солевого и электролитного баланса могут вызвать внезапную печеночную кому.
Очень редко с применением ингибиторов АПФ связывают синдром, который начинается с холестатической желтухи или гепатита и прогрессирует до некроза печени, иногда с летальным исходом. Механизм этого синдрома неизвестен. Если у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, развивается желтуха или значительно повышается активность печеночных ферментов, препарат необходимо отменить, а пациент должен находится под наблюдением врача до исчезновения симптомов.
Лица пожилого возраста. Лечение начинают с нижней границы дозы Липразида (10 мг+12,5 мг) ввиду того, что вероятность ухудшения функции печени, почек и сердца выше из-за сопутствующих заболеваний и применения других лекарственных средств. Подбирая дозы, следует соблюдать меры безопасности (контроль функции почек).
Нейтропения/агранулоцитоз. У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, могут развиваться нейтропения/агранулоцитоз, тромбоцитопения и анемия. При нормальной функции почек и отсутствии осложнений нейтропения развивается редко. Нейтропения и агранулоцитоз обратимы и проходят после прекращения приема ингибиторов АПФ.
Липразид следует применять с особой осторожностью у пациентов с заболеванием соединительной ткани с сосудистыми проявлениями, при проведении лечения иммунодепрессантами, аллопуринолом или прокаинамидом, а также при комбинации этих факторов, особенно при наличии уже существующего нарушения функции почек.
У некоторых таких пациентов развиваются тяжелые инфекции, которые иногда не реагируют на интенсивную терапию антибиотиками. При применении Липразида в этой группе пациентов рекомендуется проводить периодический мониторинг лейкоцитов, а также следует предупредить пациента о необходимости информирования врача о каких-либо признаках инфекции.
Гиперкалиемия. У некоторых пациентов при приеме ингибиторов АПФ, в том числе лизиноприла, отмечено повышение концентрации калия в плазме крови. К факторам риска возникновения гиперкалиемии относятся почечная недостаточность или сахарный диабет, одновременное применение калийсберегающих диуретиков, пищевых добавок, содержащих калий, или заменителей соли с калием, или других препаратов, вызывающих повышение концентрации калия в плазме крови (например гепарин). Если прием вышеперечисленных препаратов на фоне лечения ингибиторами АПФ считается необходимым, рекомендуется регулярный контроль уровня калия в плазме крови.
Литий. Обычно не рекомендуется одновременное применение лития и лизиноприла.
Этнические особенности. У представителей негроидной расы, принимавших ингибиторы АПФ, чаще возникали ангионевротические отеки по сравнению с пациентами других рас. Как и у других ингибиторов АПФ, антигипертензивное действие лизиноприла менее выражено у пациентов негроидной расы, чем у пациентов другой расы, что, возможно, объясняется низким уровнем ренина в крови этих пациентов.
Гипотензивное действие гидрохлоротиазида может усилиться после симпатэктомии.
Препарат может повлиять на лабораторные показатели: в связи с влиянием на метаболизм кальция производные тиазида могут изменить результаты теста по определению функции паращитовидных желез.
На фоне применения гидрохлоротиазида возможны ложноположительные результаты антидопингового контроля.
На период лечения Липразидом следует ограничить пребывание на солнце (риск развития фотосенсибилизации).
В период лечения Липразидом не рекомендуется употребление алкоголя.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности противопоказано, поскольку гидрохлоротиазид уменьшает объем плазмы у матери, маточно-плацентарное кровоснабжение и проникает через плацентарный барьер. Существует риск развития у плода эмбриональной или неонатальной желтухи, тромбоцитопении и других губительных эффектов.
В случае установления беременности применение препарата должно быть приостановлено.
За состоянием новорожденных, матери которых принимали ингибиторы АПФ, необходимо тщательно наблюдать в связи с возможностью развития у таких новорожденных артериальной гипотензии, олигурии и гиперкалиемии.
При необходимости применения препарата у женщин, кормящих грудью, вскармливание рекомендуется прекратить.
Дети. Противопоказан.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. В связи с опасностью возникновения таких побочных реакций, как головокружение (особенно в начале лечения), спутанность сознания, артериальная гипотензия, не рекомендуется до определения индивидуальной реакции пациента на препарат управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
Лизиноприл с:
- НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту в дозе ≥3 г/сут: уменьшение выраженности антигипертензивного эффекта, гиперкалиемия и ухудшение функции почек. Как правило, это действие обратимо. Изредка возможна ОПН, особенно у пациентов со сниженной функцией почек (лица пожилого возраста, с обезвоживанием организма);
- препаратами лития: обратимо повышается уровень лития в плазме крови и развиваются токсические эффекты. Применение тиазидных диуретиков может повышать риск литиевой интоксикации и усиливать ее, если она уже вызвана одновременным приемом ингибиторов АПФ. Применять лизиноприл одновременно с литием не рекомендуется, но если такое сочетание необходимо, следует проводить тщательный контроль уровня лития в плазме крови;
- аллопуринолом: повышается риск поражения почек и развития лейкопении;
- циклоспорином, гепарином, триметопримом: повышается риск нарушения функции почек и развития гиперкалиемии;
- ловастатином: одновременный прием повышает риск развития гиперкалиемии;
- цитостатиками, иммуносупрессантами, прокаинамидом: одновременный прием с ингибиторами АПФ повышает риск развития лейкопении;
- трициклическими антидепрессантами, антипсихотическими и обезболивающими средствами (анестетиками): может усилить гипотензию;
- симпатомиметическими средствами: возможно уменьшение выраженности гипотензивного действия ингибиторов АПФ;
- противодиабетическими средствами (пероральные гипогликемические средства и инсулин): снижение уровня глюкозы в крови при одновременно повышающемся риске гипогликемии (вероятность этого явления выше в течение первых 2 нед комбинированной терапии у пациентов с ослабленной функцией почек);
- диуретиками: отмечается суммация антигипертензивного эффекта. У пациентов, принимавших диуретики, особенно у тех, кому диуретики назначены недавно, применение лизиноприла иногда может вызвать чрезмерное снижение АД. Риск развития симптоматической артериальной гипотензии можно снизить, если отменить диуретик перед началом лечения лизиноприлом;
- калийсберегающими диуретиками (спиронолактон, триамтерен, амилорид), препаратами калия или заменителями пищевой соли, содержащими калий: повышается риск развития гиперкалиемии.
Риск гиперкалиемии связывают с факторами, к которым относятся почечная недостаточность, сахарный диабет, одновременный прием калийсберегающих диуретиков и калийсодержащих пищевых добавок или солезаменителя.
При применении лизиноприла на фоне калийвыводящих диуретиков, выраженность гипокалиемии, вызванной их приемом, может быть уменьшена;
- петлевыми диуретиками (этакриновая кислота, фуросемид): может привести к развитию артериальной гипотензии различной степени выраженности;
- антацидными средствами: может снижаться биодоступность лизиноприла;
- эстрогенами, ГКС: возможно уменьшение выраженности антигипертензивного действия Липразида;
- алдеслейкином: усиление гипотензивного эффекта Липразида;
- препаратами золота: нитритоидные реакции (симптомы вазодилатации, включая приливы, тошноту, головокружение, артериальную гипотензию, которая может быть очень тяжелой) после инъекции золота (например натрия ауротиомалата) отмечались чаще у пациентов, получавших лечение ингибиторами АПФ;
Лизиноприл можно назначать одновременно с ацетилсалициловой кислотой (в дозах, которые применяются в кардиологии), тромболитиками, блокаторами β-адренорецепторов и/или нитратами.
Алкоголь потенцирует гипотензивный эффект ингибиторов АПФ.
Гидрохлоротиазид с:
- сердечными гликозидами: повышается вероятность токсических эффектов гликозидов (в том числе повышенной возбудимости желудочков) вследствие развития тиазид-индуцированных гипокалиемии и гипомагниемии;
- недеполяризующими миорелаксантами: усиливает действие последних и повышает чувствительность к тубокурарину;
- препаратами, которые вызывают изменения уровня калия в плазме крови: повышается риск развития сердечных аритмий, в том числе желудочковой тахикардии (например torsades de pointes):
- антиаритмические препараты класса I (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
- антиаритмические препараты класса III (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
- нейролептики (например тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифлуоперазин, сульпирид, амисульпирид, пимозид, галоперидол, дроперидол);
- другие (например бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин, пентамидин, терфенадин, винкамин);
- противовоспалительными средствами (особенно индометацин): снижается антигипертензивный, диуретический и натрийуретический эффект тиазидов, повышается риск НПВП-индуцированных нарушений функции почек;
- дифлузанилом: повышается концентрация гидрохлоротиазида в плазме крови и уменьшается выраженность его гиперурикемического действия;
- этанолом, барбитуратами (например фенобарбитал), диазепамом, наркотическими анальгетиками, антидепрессантами: могут усиливать гипотензивное действие гидрохлоротиазида;
- норэпинефрином, прессорными аминами: гидрохлоротиазид уменьшает их влияние на АД;
- солями лития: следует избегать одновременного применения с гидрохлоротиазидом через возможность повышения концентрации солей лития в плазме крови до токсического уровня;
- противодиабетическими препаратами (пероральные препараты, инсулин): может вызвать снижение показателей глюкозы в крови с риском развития гипогликемии;
- метформином: следует использовать с осторожностью из-за риска возникновения лактоацидоза, индуцированного возможной функциональной почечной недостаточностью, связанной с гидрохлоротиазидом;
- колестирамином и смолами колестипола: абсорбция гидрохлоротиазида снижается в присутствии анионных смол до 85%;
- другими антигипертензивными препаратами: аддитивный эффект;
- пробенецидом, сульфинпиразоном и аллопуринолом: необходима коррекция дозы урикозурических препаратов, поскольку гидрохлоротиазид может повысить уровень мочевой кислоты в плазме крови. Может потребоваться повышение дозы пробенецида или сульфинпиразона. Одновременное применение тиазидных диуретиков, в том числе гидрохлоротиазида, может повышать частоту реакций гиперчувствительности к аллопуринолу;
- цитотоксическими препаратами (например циклофосфамид, метотрексат): тиазиды могут снижать почечную экскрецию цитотоксических препаратов и усиливать их миелосупрессивные эффекты;
- антихолинергическими средствами (например атропин, бипериден): повышают биодоступность тиазидных диуретиков, уменьшая моторику ЖКТ и скорость опорожнения желудка;
- салицилатами: при высоких дозах салицилатов гидрохлоротиазид может усиливать их токсическое действие на ЦНС;
- метилдопой: сообщалось об отдельных случаях гемолитической анемии при одновременном применении с гидрохлоротиазидом;
- циклоспорином: повышается риск развития гиперурикемии и подагры;
- амфотерицином В (парентерально), слабительными, стимуляторами моторики кишечника, ГКС, адренокортикотропным гормоном/кальцитонином: гидрохлоротиазид может усиливать электролитный дисбаланс, особенно гипокалиемию;
- блокаторами β-адренорецепторов и диазоксидом: возможно увеличение выраженности их гипергликемического эффекта за счет тиазидов;
- солями кальция и витамином D: тиазидные диуретики снижают экскрецию кальция и могут повысить уровень кальция в плазме крови. Необходимо контролировать уровень кальция в плазме крови и корректировать дозу кальция/витамина D;
- амантадином: гидрохлоротиазид может повысить риск побочных реакций амантадина;
- карбамазепином: развитие гипонатриемии. Необходимо контролировать уровень электролитов, в случае необходимости применять диуретики других групп;
- триметопримом: одновременный прием с ингибиторами АПФ и тиазидными диуретиками повышает риск развития гиперкалиемии;
- симпатомиметиками: возможно уменьшение выраженности гипотензивного эффекта;
- соталолом: при одновременном применении повышается риск развития аритмии;
- препаратами, содержащими концентрированный йод: при дегидратации, индуцированной диуретиками, повышается риск развития ОПН, особенно на фоне высоких доз йода. Перед применением необходимо провести регидратацию;
- активированным углем, тетрациклинами: снижается всасывание гидрохлоротиазида.
Гидрохлоротиазид усиливает токсичность дигоксина.
Существует риск опасного взаимодействия гидрохлоротиазида с хинидином, когда вследствие вызванной гидрохлоротиазидом гипокалиемии повышается риск желудочковой фибрилляции;
- прессорными аминами (например эпинефрин (адреналин): снижаются реакции прессорных аминов, но недостаточно для того, чтобы исключить их применение.
Применение тиазидов следует прекратить перед проведением исследования функции паращитовидных желез.
Передозировка
Симптомы: острая артериальная гипотензия, головная боль, сонливость, головокружение, беспокойство, усталость, слабость, нарушение сознания, сухость в ротовой полости, кашель, жажда, тошнота, рвота, гипервентиляция, тахикардия, брадикардия, нарушение ритма сердца, сердечно-сосудистый шок, спазмы/судороги икроножных мышц, парестезии, нарушения водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного равновесия (дегидратация, гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз), повышение уровня азота мочевины в крови (особенно у больных с почечной недостаточностью), ОПН.
Лечение: симптоматическая и поддерживающая терапия, специфического антидота нет. Промывание желудка целесообразно, если после приема препарата прошло не более 4 ч. В случае необходимости обеспечить доступ кислорода или сделать искусственное дыхание. Показано проведение коррекции водно-электролитного баланса с контролем лабораторных показателей функции почек до их нормализации.
При гипотензии пациента переводят в положение лежа с приподнятыми нижними конечностями, проводят в/в инфузию изотонического р-ра натрия хлорида. Лизиноприл выводится при проведении гемодиализа, однако необходимо избегать применения высокопроточных полиакрилонитриловых мембран для диализа и гемофильтрации из-за риска развития анафилактических реакций. Для лечения устойчивой брадикардии показано применение кардиостимулятора.
В случае развития ангионевротического отека следует п/к вводить 0,3–0,5 мл р-ра эпинефрина, назначать десенсибилизирующие средства. Тяжелые случаи ангионевротического отека языка, голосовой щели и глотки могут потребовать поддержания проходимости верхних дыхательных путей (интубация, трахеотомия).
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.