артериальная гипотензия и водно-электролитный дисбаланс. У пациентов с дегидратацией и нарушением электролитного баланса вследствие лечения диуретиками, которое проводилось ранее или при дегидратации иного генеза (повышенное потоотделение, длительная рвота, профузная диарея) после приема Липразида может возникнуть симптоматическая артериальная гипотензия. Для ее предупреждения применение диуретиков необходимо прекратить за 2–3 дня до начала лечения Липразидом.

Пациентам с повышенным риском симптоматической гипотензии лечение следует начинать под наблюдением врача и с периодическим контролем уровня электролитов в плазме крови.

При артериальной гипотензии пациент должен находиться в положении лежа, при необходимости следует ввести в/в физиологический р-р. Временная гипотензивная реакция не является противопоказанием к дальнейшему лечению. Для дальнейшего восстановления эффективного объема крови и АД необходимо снижение дозы или переход на монотерапию одним из активных компонентов препарата. При изменении дозы контроль должен быть особенно тщательным.

Аортальный стеноз/гипертрофическая кардиомиопатия. Ингибиторы АПФ следует назначать с осторожностью пациентам с обструкцией выводного тракта левого желудочка. С осторожностью назначают пациентам с ИБС или цереброваскулярным заболеванием, поскольку выраженное снижение АД может вызвать инфаркт миокарда или цереброваскулярный инсульт.

Хирургическое вмешательство/общая анестезия. Следует соблюдать осторожность при применении Липразида у пациентов, которым планируется проведение оперативного вмешательства под наркозом, так как при больших хирургических вмешательствах и применении других лекарственных средств, вызывающих снижение АД, лизиноприл, блокируя образование ангиотензина II, может вызвать выраженное непрогнозируемое снижение АД. Гипотензия такого генеза может быть устранена компенсацией внутрисосудистой жидкости.

Метаболические и эндокринные эффекты. Терапия тиазидами может снизить толерантность к глюкозе. Может потребоваться коррекция дозы противодиабетических средств, включая инсулин. Тиазиды могут снизить выведение кальция с мочой и вызвать неустойчивое и незначительное повышение уровня кальция в плазме крови. Гиперкальциемия может свидетельствовать о скрытом гиперпаратиреозе. Тиазиды необходимо отменить перед проведением функциональных тестов паращитовидных желез. Повышение уровня ХС и ТГ может быть связано с тиазидной мочегонной терапией. Терапия тиазидными диуретиками может ускорить гиперурикемию и/или подагру у некоторых пациентов. Однако лизиноприл может увеличить выведение мочевой кислоты и таким образом снизить гиперурикемический эффект гидрохлоротиазида.

Пациенты с сахарным диабетом. У больных сахарным диабетом, принимающих пероральные противодиабетические препараты или инсулин, необходимо осуществлять тщательный гликемический контроль, особенно в первый месяц терапии ингибиторами АПФ. Возможна манифестация латентного диабета.

Гиперчувствительность/ангионевротический отек. Ангионевротический отек лица, верхних и нижних конечностей, губ, языка, надгортанника и/или гортани редко отмечали у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, включая лизиноприл. Это может произойти в любое время, в таких случаях применение Липразида следует немедленно прекратить и назначить соответствующий контроль до полного исчезновения симптомов.

Очень редко выявляли летальные случаи вследствие ангионевротического отека гортани или языка. Если отек распространяется на язык, голосовые связки или гортань, то может возникнуть обструкция дыхательных путей, особенно у пациентов, ранее перенесших хирургическое вмешательство на органах дыхания. В таких случаях необходимо принять меры неотложной терапии (введение адреналина (эпинефрина) и/или поддержание проходимости дыхательных путей). Пациент должен находиться под медицинским наблюдением до полного и устойчивого исчезновения симптомов. Пациенты с ангионевротическим отеком в анамнезе, не связанным с терапией ингибитором АПФ, могут попасть в группу риска развития ангионевротического отека, получая ингибитор АПФ. У пациентов, находящихся на терапии тиазидами, могут возникнуть реакции повышенной чувствительности (с или без наличия в анамнезе аллергии или бронхиальной астмы). На фоне применения препарата возможно обострение течения заболеваний соединительной ткани, в том числе системной красной волчанки.

Анафилактоидные реакции при аферезе ЛПНП. У пациентов, находящихся на лечении ингибиторами АПФ во время процедуры афереза ЛПНП с помощью декстран-сульфатной абсорбции, редко развивались угрожающие жизни анафилактоидные реакции. Во избежание этих реакций перед каждой процедурой афереза следует приостанавливать прием ингибиторов АПФ.

Анафилактоидные реакции при десенсибилизирующей терапии. У пациентов, получавших ингибиторы АПФ во время проведения десенсибилизации аллергеном из яда перепончатокрылых (например пчелиный яд), развивались анафилактоидные реакции. Если такие пациенты воздерживались от приема ингибиторов АПФ на время десенсибилизации, реакций не выявляли, однако случайное введение ингибиторов АПФ провоцировало анафилактоидные реакции.

Кашель. Характерен непродуктивный/постоянный кашель, отмечаемый при приеме ингибиторов АПФ и исчезающий после прекращения терапии. Кашель, вызванный ингибитором АПФ, следует дифференцировать от кашля при других заболеваниях.

Бессолевая диета. Следует с осторожностью назначать препарат пациентам, находящимся на бессолевой диете.

Нарушение функции почек. Тиазиды, возможно, могут быть неадекватными диуретиками для применения у пациентов с почечными нарушениями, также они неэффективны при клиренсе креатинина ≤30 мл/мин (умеренная или тяжелая почечная недостаточность). Липразид не следует назначать пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <80 мл/мин), кроме случаев, когда с помощью титрования доз отдельных активных веществ препарата достигается приемлемая доза, которая присутствует в комбинации.

У некоторых пациентов с АГ без явных признаков поражения кровеносных сосудов почек возможно незначительное временное повышение уровня мочевины и креатинина в плазме крови, особенно когда лизиноприл применялся одновременно с диуретиками. Это чаще отмечают у пациентов с уже существующим нарушением функции почек. Такое состояние требует снижения дозы и/или прекращения применения диуретика и/или Липразида.

Пациенты, находящиеся на гемодиализе. При одновременном применении лизиноприла и проведении гемодиализа с высокопропускными мембранами (полиакрилонитрил) возможны анафилактические реакции (отек языка и губ, одышка, артериальная гипотензия). Препарат противопоказан для лечения пациентов, находящихся на гемодиализе. Не назначается также больным с трансплантированной почкой.

Заболевания печени. С осторожностью следует применять тиазиды у пациентов с нарушениями функции или прогрессирующим заболеванием печени, поскольку незначительные изменения водно-солевого и электролитного баланса могут вызвать внезапную печеночную кому.

Очень редко с применением ингибиторов АПФ связывают синдром, который начинается с холестатической желтухи или гепатита и прогрессирует до некроза печени, иногда с летальным исходом. Механизм этого синдрома неизвестен. Если у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, развивается желтуха или значительно повышается активность печеночных ферментов, препарат необходимо отменить, а пациент должен находится под наблюдением врача до исчезновения симптомов.

Лица пожилого возраста. Лечение начинают с нижней границы дозы Липразида (10 мг+12,5 мг) ввиду того, что вероятность ухудшения функции печени, почек и сердца выше из-за сопутствующих заболеваний и применения других лекарственных средств. Подбирая дозы, следует соблюдать меры безопасности (контроль функции почек).

Нейтропения/агранулоцитоз. У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, могут развиваться нейтропения/агранулоцитоз, тромбоцитопения и анемия. При нормальной функции почек и отсутствии осложнений нейтропения развивается редко. Нейтропения и агранулоцитоз обратимы и проходят после прекращения приема ингибиторов АПФ.

Липразид следует применять с особой осторожностью у пациентов с заболеванием соединительной ткани с сосудистыми проявлениями, при проведении лечения иммунодепрессантами, аллопуринолом или прокаинамидом, а также при комбинации этих факторов, особенно при наличии уже существующего нарушения функции почек.

У некоторых таких пациентов развиваются тяжелые инфекции, которые иногда не реагируют на интенсивную терапию антибиотиками. При применении Липразида в этой группе пациентов рекомендуется проводить периодический мониторинг лейкоцитов, а также следует предупредить пациента о необходимости информирования врача о каких-либо признаках инфекции.

Гиперкалиемия. У некоторых пациентов при приеме ингибиторов АПФ, в том числе лизиноприла, отмечено повышение концентрации калия в плазме крови. К факторам риска возникновения гиперкалиемии относятся почечная недостаточность или сахарный диабет, одновременное применение калийсберегающих диуретиков, пищевых добавок, содержащих калий, или заменителей соли с калием, или других препаратов, вызывающих повышение концентрации калия в плазме крови (например гепарин). Если прием вышеперечисленных препаратов на фоне лечения ингибиторами АПФ считается необходимым, рекомендуется регулярный контроль уровня калия в плазме крови.

Литий. Обычно не рекомендуется одновременное применение лития и лизиноприла.

Этнические особенности. У представителей негроидной расы, принимавших ингибиторы АПФ, чаще возникали ангионевротические отеки по сравнению с пациентами других рас. Как и у других ингибиторов АПФ, антигипертензивное действие лизиноприла менее выражено у пациентов негроидной расы, чем у пациентов другой расы, что, возможно, объясняется низким уровнем ренина в крови этих пациентов.

Гипотензивное действие гидрохлоротиазида может усилиться после симпатэктомии.

Препарат может повлиять на лабораторные показатели: в связи с влиянием на метаболизм кальция производные тиазида могут изменить результаты теста по определению функции паращитовидных желез.

На фоне применения гидрохлоротиазида возможны ложноположительные результаты антидопингового контроля.

На период лечения Липразидом следует ограничить пребывание на солнце (риск развития фотосенсибилизации).

В период лечения Липразидом не рекомендуется употребление алкоголя.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности противопоказано, поскольку гидрохлоротиазид уменьшает объем плазмы у матери, маточно-плацентарное кровоснабжение и проникает через плацентарный барьер. Существует риск развития у плода эмбриональной или неонатальной желтухи, тромбоцитопении и других губительных эффектов.

В случае установления беременности применение препарата должно быть приостановлено.

За состоянием новорожденных, матери которых принимали ингибиторы АПФ, необходимо тщательно наблюдать в связи с возможностью развития у таких новорожденных артериальной гипотензии, олигурии и гиперкалиемии.

При необходимости применения препарата у женщин, кормящих грудью, вскармливание рекомендуется прекратить.

Дети. Противопоказан.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. В связи с опасностью возникновения таких побочных реакций, как головокружение (особенно в начале лечения), спутанность сознания, артериальная гипотензия, не рекомендуется до определения индивидуальной реакции пациента на препарат управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.