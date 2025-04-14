Днепр (адрес не указан)
Доступно в 291 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,10
Экономия при брони: -18,28 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
126,12
Экономия при брони: -14,08 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,18
Экономия при брони: -18,35 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
126,17
Экономия при брони: -14,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,81
Экономия при брони: -6,39 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
131,30
Экономия при брони: -19,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Экономия при брони: -1,70 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,63
Экономия при брони: -8,23 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,41
Экономия при брони: -5,54 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,88
Экономия при брони: -14,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Экономия при брони: -1,70 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,94
Экономия при брони: -15,51 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
127,39
Экономия при брони: -15,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,88
Экономия при брони: -17,48 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,77
Экономия при брони: -16,97 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,46
Экономия при брони: -6,60 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,51
Экономия при брони: -14,79 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,29
Экономия при брони: -15,62 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,77
Экономия при брони: -9,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,00
Экономия при брони: -17,34 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,91
Экономия при брони: -22,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,62
Экономия при брони: -4,29 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
127,07
Экономия при брони: -14,22 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"