Киев (адрес не указан)
Доступно в 975 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Экономия при брони: -1,70 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,10
Экономия при брони: -7,21 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,56
Экономия при брони: -9,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,31
Экономия при брони: -1,76 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,40
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,52
Экономия при брони: -10,52 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,10
Экономия при брони: -18,87 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"