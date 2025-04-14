Киев
Липразид (Liprazidum)

Липразид (Liprazidum)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 336 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,30 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,80 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,80 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,21
Экономия при брони: -11,71 грн
93,50 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,94
Экономия при брони: -16,03 грн
112,91 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,10 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,30 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,50 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,40 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,00 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,79 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,21
Экономия при брони: -10,72 грн
93,49 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
127,72
Экономия при брони: -13,87 грн
113,85 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,93 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,83
Экономия при брони: -17,28 грн
87,55 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,47
Экономия при брони: -17,96 грн
110,51 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,00 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,26
Экономия при брони: -12,42 грн
110,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,60 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,20
Экономия при брони: -0,20 грн
118,00 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,00 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,79 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,22 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное