Львов (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,52
Экономия при брони: -14,16 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,31
Экономия при брони: -2,58 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,10
Экономия при брони: -0,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Экономия при брони: -2,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,24
Экономия при брони: -20,35 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,21
Экономия при брони: -16,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,30
Экономия при брони: -17,18 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,28
Экономия при брони: -19,71 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 44 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Экономия при брони: -2,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,20
Экономия при брони: -0,50 грн