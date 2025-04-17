Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,70
Экономия при брони: -2,99 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,72
Экономия при брони: -3,53 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,10
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,20
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,66
Экономия при брони: -11,67 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
125,93
Экономия при брони: -14,14 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,10
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,78
Экономия при брони: -5,40 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,80
Экономия при брони: -13,36 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Экономия при брони: -2,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,09
Экономия при брони: -7,21 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,64
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,20
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,47
Экономия при брони: -9,49 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,22
Экономия при брони: -10,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,81
Экономия при брони: -19,83 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,12
Экономия при брони: -16,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"