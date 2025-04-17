Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,93
Экономия при брони: -6,83 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,81
Экономия при брони: -12,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,98
Экономия при брони: -11,97 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,91
Экономия при брони: -26,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Экономия при брони: -1,70 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Экономия при брони: -1,70 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,09
Экономия при брони: -19,08 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,02
Экономия при брони: -25,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,96
Экономия при брони: -19,95 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
125,91
Экономия при брони: -13,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,34
Экономия при брони: -15,20 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
125,16
Экономия при брони: -20,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,01
Экономия при брони: -12,51 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,69
Экономия при брони: -20,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,76
Экономия при брони: -11,55 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,32
Экономия при брони: -9,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Липразид 10 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,85
Экономия при брони: -16,64 грн
Липразид 20 таблетки блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
127,28
Экономия при брони: -16,43 грн