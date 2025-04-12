из-за риска развития псевдомембранозного колита, связанного с применением антибактериальных средств, перед принятием решения о применении линкомицина врач должен проанализировать природу инфекции и оценить возможность применения менее токсичных альтернативных препаратов (например эритромицина).

Препарат следует с осторожностью применять у пациентов с гастроинтестинальными заболеваниями, в частности колитом.

Необходимо провести микробиологические исследования с целью определения возбудителей и их чувствительности к линкомицину.

Необходимые хирургические процедуры следует проводить в сочетании с антибиотикотерапией.

Была продемонстрирована эффективность применения линкомицина для лечения стафилококковых инфекций, резистентных к другим антибиотикам и чувствительных к линкомицину. Выявлены штаммы стафилококков, резистентные к линкомицину, поэтому в сочетании с терапией Линкомицином-Дарница необходимо проводить бактериологические посевы и исследования чувствительности возбудителей. В случае применения макролидов возможна частичная, но не полная, перекрестная резистентность. При наличии показаний препарат можно применять одновременно с другими антибактериальными средствами.

Применение линкомицина для лечения незначительных бактериальных инфекций и вирусных инфекций не показано.

С целью снижения скорости возникновения резистентных к лекарственному препарату бактерий и сохранения эффективности линкомицина и других антибактериальных препаратов Линкомицин-Дарница следует применять только для лечения или профилактики инфекций, которые доказанно или с очень высокой вероятностью вызваны чувствительными бактериями. При наличии информации о результатах бактериологических посевов и определения чувствительности ее необходимо учитывать при выборе или смене антибактериальной терапии. При отсутствии таких данных на эмпирический выбор терапии могут повлиять местные эпидемиологические данные и особенности характеристик чувствительности.

Лечение антибактериальными препаратами приводит к нарушению нормальной флоры толстого кишечника и может вызвать чрезмерный рост клостридий. Исследования показали, что токсин, продуцируемый Clostridium difficile, является основной причиной возникновения антибиотикоассоциированного колита. Сразу после установления первичного диагноза псевдомембранозного колита следует начать лечение. В случаях псевдомембранозного колита легкой степени обычно достаточно прекратить прием препарата. При степени тяжести от средней до тяжелой следует проводить лечение с введением р-ров электролитов, белков и назначением антибактериальных средств, эффективных против Clostridium difficile при колите.

Clostridium difficile-ассоциированная диарея была связана с приемом почти всех антибактериальных препаратов, включая линкомицин, и отличалась по степени тяжести от легкой формы диареи до летального колита. Лечение антибактериальными препаратами нарушает нормальную флору толстого кишечника, что приводит к чрезмерному росту Clostridium difficile.

Поскольку лечение линкомицином ассоциировано с развитием тяжелого колита, который может иметь летальный исход, его следует зарезервировать для лечения тяжелых инфекций, когда менее токсичные противомикробные средства не действуют. Его не следует применять у пациентов с небактериальными инфекциями, которыми являются большинство инфекций верхних дыхательных путей.

Clostridium difficile продуцирует токсины А и В, которые способствуют развитию Clostridium difficile-ассоциированной диареи. Штаммы Clostridium difficile, продуцирующие гипертоксин, являются причиной повышения заболеваемости и летальности, поскольку эта инфекция может быть рефрактерной к антибактериальной терапии и потребовать проведения колэктомии. У пациентов, у которых возникает диарея после приема антибиотиков, необходимо рассмотреть диагноз Clostridium difficile-ассоциированной диареи. Также детальный сбор анамнеза является необходимым, поскольку случаи этой патологии были зарегистрированы через 2 мес после назначения антибактериальных препаратов.

В случае подозреваемой или подтвержденной Clostridium difficile-ассоциированной диареи текущее лечение антибактериальным средством, не направленным против Clostridium difficile, следует прекратить. По клиническим показаниям необходимо начать применение жидкостей и электролитов, дополнительное введение белков, антибактериальное лечение Clostridium difficile и провести хирургическую оценку.

При применении линкомицина сообщалось о развитии серьезных реакций гиперчувствительности, в том числе анафилаксии и мультиформной эритемы. В случае развития аллергической реакции на линкомицин лечение следует прекратить.

Несмотря на то что линкомицин проникает в СМЖ, уровень линкомицина в СМЖ может быть недостаточным для лечения менингитов, поэтому не следует назначать препарат в таких случаях.

Применение антибиотиков часто сопровождается развитием диареи, которая обычно заканчивается после прекращения антибиотикотерапии. Иногда после начала антибиотикотерапии у пациентов могут наблюдаться водянистые или кровянистые испражнения, которые могут сопровождаться или не сопровождаться спазмами в животе и повышением температуры тела, и возникать даже через 2 или более месяцев после приема последней дозы антибиотика. В таком случае пациенту следует как можно скорее обратиться к врачу.

Линкомицин-Дарница следует с осторожностью применять у пациентов с анамнезом, отягощенным БА или выраженной аллергией, больных атопией.

Определенные инфекции могут требовать произведения разреза и дренирования или выполнения других показанных процедур в дополнение к антибактериальной терапии.

Применение линкомицина может приводить к чрезмерному росту нечувствительных организмов, в том числе дрожжевых грибов. В случае возникновения суперинфекции необходимо принимать соответствующие меры, показанные в соответствии с клинической ситуацией. Если лечение линкомицином требуется пациентам с уже существующими грибковыми инфекциями, необходимо одновременно проводить противогрибковую терапию.

У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек Т ½ линкомицина из сыворотки крови может быть продлен по сравнению с пациентами, у которых функция почек не нарушена. У пациентов с нарушениями функции печени Т ½ из сыворотки крови может быть увеличен вдвое по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени.

Пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек и/или печени следует с осторожностью подбирать дозу и контролировать уровень линкомицина в сыворотке крови во время терапии высокими дозами препарата.

Во время длительного лечения необходимо периодически выполнять функциональные пробы печени и почек, а также проводить анализы крови.

Линкомицин не следует вводить в/в в виде болюса неразбавленного препарата.

В/в препарат можно вводить исключительно путем капельной инфузии продолжительностью не менее 1 ч (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Назначение Линкомицина-Дарница при отсутствии подтвержденной или подозреваемой с высокой вероятностью бактериальной инфекции вряд ли будет полезным для пациента и повышает риск возникновения бактерий с резистентностью к лекарственному средству.

Чтобы предотвратить развитие асептического некроза, в/м введение проводить глубоко в мышцу.

Применение в период беременности и кормления грудью. Исследований тератогенного потенциала линкомицина на животных и адекватных исследований с надлежащим уровнем контроля относительно влияния линкомицина на беременных не проводили. Линкомицин не следует применять в период беременности, кроме случаев, когда лечение крайне необходимо.

Сообщали о наличии линкомицина в грудном молоке человека в концентрациях 0,5–2,4 мкг/мл. В связи с возможным возникновением серьезных нежелательных реакций на линкомицин у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, следует принять решение о прекращении кормления грудью или прекращении лечения препаратом в зависимости от пользы препарата для матери.

Дети. Линкомицин-Дарница применять у детей в возрасте с 1 мес в рекомендованных дозах (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Особого влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не отмечено, но сообщалось об отдельных случаях возникновения головокружения.