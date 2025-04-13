Киев
Линкомицин-Дарница (Lincomycin-Darnitsa)

Линкомицин-Дарница (Lincomycin-Darnitsa)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 236 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
173,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
122,00 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
174,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
187,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
92,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
196,31
Экономия при брони: -20,05 грн
176,26 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
120,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
173,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
134,14
Экономия при брони: -13,07 грн
121,07 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
199,61
Экономия при брони: -22,68 грн
176,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
65,10
Экономия при брони: -2,60 грн
62,50 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
193,00
Экономия при брони: -11,20 грн
181,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
121,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
100,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
173,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
120,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
173,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
130,30
Экономия при брони: -5,30 грн
125,00 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
133,84
Экономия при брони: -8,27 грн
125,57 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
199,16
Экономия при брони: -22,20 грн
176,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
173,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
126,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
131,83
Экономия при брони: -8,70 грн
123,13 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
114,88
Экономия при брони: -7,49 грн
107,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
72,74
Экономия при брони: -4,89 грн
67,85 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
58,13
Экономия при брони: -4,43 грн
53,70 грн
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