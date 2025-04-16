Линкомицин-Дарница (Lincomycin-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
90,92
Экономия при брони: -14,91 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
176,12
Экономия при брони: -30,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
136,58
Экономия при брони: -17,11 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
101,38
Экономия при брони: -17,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
137,33
Экономия при брони: -28,90 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
193,30
Экономия при брони: -49,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
197,23
Экономия при брони: -10,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
57,90
Экономия при брони: -5,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
195,79
Экономия при брони: -27,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
135,39
Экономия при брони: -31,78 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
195,26
Экономия при брони: -23,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
137,04
Экономия при брони: -9,03 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
193,20
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница