Линкомицин-Дарница (Lincomycin-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
131,95
Экономия при брони: -16,86 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
202,11
Экономия при брони: -43,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20
Экономия при брони: -2,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
40,23
Экономия при брони: -7,73 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
205,41
Экономия при брони: -47,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
52,04
Экономия при брони: -2,04 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
193,00
Экономия при брони: -11,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
133,19
Экономия при брони: -18,66 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
198,21
Экономия при брони: -28,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,60
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
194,94
Экономия при брони: -37,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
131,83
Экономия при брони: -17,30 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
98,09
Экономия при брони: -9,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
128,90
Экономия при брони: -3,90 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
138,72
Экономия при брони: -29,52 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
91,27
Экономия при брони: -10,02 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн