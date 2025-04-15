Линкомицин-Дарница (Lincomycin-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
199,01
Экономия при брони: -19,72 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20
Экономия при брони: -5,30 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
193,00
Экономия при брони: -18,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
193,20
Экономия при брони: -18,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
150,96
Экономия при брони: -11,28 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
116,93
Экономия при брони: -29,55 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 45 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
193,20
Экономия при брони: -18,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
91,14
Экономия при брони: -5,81 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
135,24
Экономия при брони: -13,02 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20
Экономия при брони: -5,30 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,60
Экономия при брони: -14,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
191,30
Экономия при брони: -16,70 грн