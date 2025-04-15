Киев
Линкомицин-Дарница (Lincomycin-Darnitsa)

Линкомицин-Дарница (Lincomycin-Darnitsa)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 173 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
68,40 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
36,80 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
147,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
199,01
Экономия при брони: -19,72 грн
179,29 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
58,91 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20
Экономия при брони: -5,30 грн
121,90 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
193,00
Экономия при брони: -18,40 грн
174,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
65,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
119,50 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
177,50 грн
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
100,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
97,52 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
193,20
Экономия при брони: -18,60 грн
174,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
150,96
Экономия при брони: -11,28 грн
139,68 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
116,93
Экономия при брони: -29,55 грн
87,38 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 45 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
193,20
Экономия при брони: -18,60 грн
174,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
91,14
Экономия при брони: -5,81 грн
85,33 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
135,24
Экономия при брони: -13,02 грн
122,22 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
130,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 1 мл №10
Дарница
127,20
Экономия при брони: -5,30 грн
121,90 грн
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
188,60
Экономия при брони: -14,00 грн
174,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
154,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций 30 % ампула 2 мл №10
Дарница
191,30
Экономия при брони: -16,70 грн
174,60 грн
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