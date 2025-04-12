препарат принимают внутрь вместе с пищей, желательно в первой половине дня (во избежание реакций со стороны желудка). Капсулу проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды.

Болезнь Паркинсона

Начальная доза в течение 4–7 (максимум 15) дней — 100 мг 1 раз в сутки (для выяснения индивидуальной реакции).

Длительное лечение (обычная доза) — 100 мг 2 раза в сутки.

В исключительных случаях (если улучшения терапевтического эффекта можно ожидать с хорошей переносимостью) — 100 мг 3 раза в сутки.

Эти регулярные дозы рекомендуются как для ранее леченных пациентов, так и для нелеченных. Более низкая начальная доза помогает выяснить индивидуальную реакцию. Обычно через 4–7 дней можно назначать обычную дозу. Дозировка 100 мг 3 раза в сутки может обеспечить дополнительное улучшение, однако такой прием может сопровождаться повышенной токсичностью. В этих случаях дозу следует повышать постепенно, с интервалом по крайней мере одну неделю.

Эффект Неомидантана наступает через несколько дней, однако после непрерывного применения в течение нескольких месяцев эффект несколько снижается.

Для восстановления эффекта лечения применение Неомидантана можно временно прекратить.

Лечение нужно прекращать постепенно, поскольку, независимо от успешности терапии, внезапное прекращение лечения может привести к обострению симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона.

Комбинированная терапия болезни Паркинсона

Начиная применение препарата Неомидантан, ранее леченные пациенты должны продолжить принимать ранее прописанные лекарственные средства; во многих случаях можно постепенно снизить дозу других противопаркинсонических препаратов без влияния на успешность лечения. Однако, если чаще возникают нежелательные побочные эффекты, дозу нужно снижать более быстрыми темпами. Ранее леченные пациенты, получавшие высокие дозы антихолинергических средств или леводопы, должны применять длительное, до 15 дней, начальное лечение низкими дозами препарата Неомидантан.

Вирус гриппа типа А

Дети в возрасте от 5 до 10 лет — 100 мг 1 раз в сутки.

Дети в возрасте от 10 лет, подростки и взрослые возрасте до 65 лет: 100 мг 2 раза в сутки.

Взрослые в возрасте от 65 лет и старше: см. Особые указания по дозировке.

Профилактика. Эффективная профилактика и лечение вируса гриппа типа А отмечены при применении дозы 100 мг/сут. Эту дозу можно назначать пациентам с непереносимостью препарата в дозе 200 мг/сут.

Для эффективной профилактики необходимо начинать прием препарата в таком режиме дозирования, как только любой контакт с больным вирусом гриппа окажется неизбежен; лечение должно продолжаться в течение всего периода эпидемии вируса гриппа А, обычно около 6 нед. В случае если Неомидантан применяли вместе с инактивированной вакциной вируса гриппа А, лечение необходимо продолжать 2 или 3 нед после вакцинации.

Лечение. Лечение гриппа следует начать как можно скорее и продолжать 4–5 дней. Если Неомидантан применяют в течение 48 ч после появления симптомов, выраженность лихорадки и других симптомов заболевания уменьшается.

Особые указания по дозировке для всех показаний к применению

Дозы и способ применения у пациентов пожилого возраста (≥65 лет). Плазменная концентрация амантадина зависит от функции почек. У пациентов пожилого возраста по сравнению со взрослыми пациентами молодого возраста может наблюдаться тенденция к увеличению T ½ и снижению почечного клиренса. Поэтому для пациентов пожилого возраста, не имеющих нарушений функции почек, рекомендуемая максимальная суточная доза составляет 100 мг. У пациентов с нарушениями функции почек необходимо корректировать интервал между приемами (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, Пациенты с нарушениями функции почек).

Пациенты с нарушениями функции почек. У пациентов с нарушениями функции почек и у пациентов, находящихся на гемодиализе, значительно удлиняется T ½ амантадина, что приводит к повышению плазменной концентрации. Этим пациентам после приема начальной дозы в первый день необходимо с осторожностью корректировать дозу препарата Неомидантан путем увеличения интервала между приемами в соответствии с клиренсом креатинина (таблица).

Начальная доза:

для пациентов с нарушениями функции почек для лечения вируса гриппа А начальная доза препарата Неомидантан составляет 200 мг в 1-й день терапии, после чего дозу корректируют в соответствии с клиренсом креатинина (см. таблицу);

для пациентов с нарушениями функции почек, начавших противопаркинсоническую терапию, начальная доза составляет 100 мг Неомидантан в 1-й день терапии, после чего дозу корректируют в соответствии с клиренсом креатинина (см. таблицу);

для пациентов с болезнью Паркинсона, получавших поддерживающую терапию, у которых впервые установлена почечная недостаточность, не требуется применения начальной дозы, они могут сразу получать лечение в дозе согласно клиренсу креатинина (см. таблицу).

Доза в соответствии с клиренсом креатинина



Клиренс креатинина [мл/(мин•1,73 м2)] Интервал между приемами

(доза 100 мг), дней <15 7 15–25 3 25–35 2 35–75 1 >75 12 ч



Пациентам, находящимся на гемодиализе, обычно назначают дозу 100 мг/нед и в случае необходимости при хорошей переносимости препарата дозу повышают до 200 мг/нед (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКЗАНИЯ, Дозы и способ применения у пациентов пожилого возраста).

Следует контролировать плазменную концентрацию амантадина. Необходимо тщательное наблюдение за пациентами (см. Фармакокинетика).

В случае пропуска приема препарата следует принять рекомендуемую дозу как можно скорее, если только не пришло время следующего приема. Никогда не принимайте двойные дозы. В случае необходимости проконсультируйтесь с врачом.

Дети. Препарат назначают детям от 10 лет для профилактики и лечения вируса гриппа А.