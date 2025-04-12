Неомидантан (Neomidantan)
Неомидантан инструкция по применению
Состав
Амантадина гидрохлорид - 100 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Противопаркинсонический препарат. Принято считать, что Неомидантан действует путем усиления высвобождения дофамина из центральных нейронов и ингибирования обратного его захвата в синаптических везикулах. Препарат может также проявлять маловыраженную антихолинергическую активность.
В случае применения в качестве монотерапии или в комбинированной терапии Неомидантан уменьшает выраженность основных симптомов болезни Паркинсона. Этот эффект в значительной степени зависит от возраста и пола пациента, а также продолжительности и тяжести заболевания. Неомидантан оказывает терапевтический эффект при акинезии, ригидности, треморе и брадифрении. Часто отмечают улучшение настроения, релаксацию мышц лица, регулирование избыточной секреции сальных желез и слюноотделения. Уменьшение выраженности симптомов обычно происходит через 24–48 ч, но не позднее 1 нед после начала лечения. Оптимальный терапевтический эффект достигается в течение периода от нескольких дней до нескольких недель.
Виростатический антигриппозный препарат. Неомидантан в низких концентрациях специфически ингибирует репликацию вируса гриппа А. По результатам теста на чувствительность к уменьшению числа бляшек, Неомидантан ингибирует человеческий вирус гриппа А, включая подтипы H1N1, H2N2 и H3N2, в концентрации 0,4 мкг/мл или меньше. Неомидантан блокирует активность ионных каналов вирусного белка М2 вируса гриппа А путем аллостерического ингибирования, таким образом предотвращая декапсидацию вируса, что способствует подавлению репликации вируса.
В некоторых подтипах птичьего гриппа отмечен эффект поздней стадии репликации с нарушением состава вируса.
Противовирусный эффект проявляется уже в течение 1–2 ч после приема препарата Неомидантан, тогда как эффективность вакцинации против гриппа — после 8–14 дней.
Фармакокинетика. Абсорбция. Амантадин всасывается медленно, но полностью. Cmax в плазме крови примерно 250 и 500 нг/мл достигается в течение 3–4 ч после приема разовой пероральной дозы 100 мг и 200 мг амантадина соответственно. После повторного применения амантадина в дозе 25; 100 или 150 мг 2 раза в сутки равновесная плазменная концентрация соответственно 110; 302 или 588 нг/мл достигается в течение 3 дней.
Распределение. В условиях in vitro примерно 67% амантадина связывается с белками плазмы крови. Значительная часть амантадина связывается с эритроцитами. Концентрация амантадина в эритроцитах у здоровых добровольцев в 2,66 раза выше, чем концентрация в плазме крови.
Объем распределения амантадина составляет 5–10 л/кг, что свидетельствует о большом распределении в тканях организма. Объем распределения уменьшается при повышении дозы. Концентрация амантадина в легких, сердце, почках, печени и селезенке выше, чем в крови. После нескольких часов амантадин кумулируется в серозном секрете слизистой оболочки носа.
Амантадин проникает через ГЭБ. Т½ амантадина из тканей головного мозга (6,5 дня) значительно продолжительнее, чем из плазмы крови. Среднее соотношение концентрации амантадина в СМЖ и плазме крови составляет около 0,76. Амантадин проникает в грудное молоко и преодолевает плацентарный барьер.
Метаболизм. Амантадин метаболизируется незначительно. Идентифицировано восемь метаболитов амантадина. Основным метаболитом является N-ацетилированный метаболит, который составляет 5–15% введенной дозы. Фармакологическая активность метаболитов неизвестна. Влияния специфических ацетиляторов на метаболизм амантадина еще не установлено.
Выведение. У здоровых взрослых молодого возраста амантадин выводится со средним Т½ 15 ч (10–31 ч).
Общий клиренс примерно равен почечному клиренсу (250 мл/мин). Почечный клиренс амантадина значительно выше, чем клиренс креатинина, что указывает на канальцевую секрецию амантадина.
Однократная доза амантадина выводится в течение 72 ч следующим образом: 65–85% — в неизмененном виде, 5–15% — в виде N-ацетилированного метаболита в моче, 1% выделяется с калом. После 4–5 дней 90% дозы определяется в моче в неизмененном виде. Значение рН мочи существенно влияет на скорость элиминации. Увеличение значения рН может привести к значительному снижению элиминации амантадина.
Дозозависимость. Амантадин проявляет дозозависимую фармакокинетику в пределах доз от 100 до 200 мг.
Фармакокинетика у особых групп пациентов
Пациенты пожилого возраста. По сравнению с данными здоровых взрослых молодого возраста у пациентов пожилого возраста Т½ амантадина увеличивается вдвое и почечный клиренс уменьшается. Соотношение между почечным клиренсом амантадина и клиренсом креатинина у пожилых пациентов ниже, чем у молодых. У пациентов пожилого возраста канальцевая секреция снижается больше, чем клубочковая фильтрация.
У пациентов пожилого возраста с нарушениями функции почек применение амантадина в дозе 100 мг/сут в течение 14 дней может привести к повышению концентрации в плазме крови до токсического уровня.
Почечная недостаточность. Амантадин в основном выводится почками, поэтому у пациентов с почечной недостаточностью возможна кумуляция амантадина, что может привести к серьезным побочным реакциям. Клиренс креатинина <40 мл/мин•1,73 м2 приводит к 3–5-кратному увеличению Т½, а также к 5-кратному уменьшению общего и почечного клиренса. Даже при почечной недостаточности амантадин главным образом выводится почками.
Пациентам пожилого возраста или пациентам с почечной недостаточностью необходимо снизить дозу и корректировать ее в соответствии с индивидуальными показателями клиренса креатинина. Плазменная концентрация амантадина не должна превышать максимальное значение 300 нг/мл.
Гемодиализ. Небольшое количество амантадина выводится с помощью гемодиализа. Это, возможно, обусловлено значительным связыванием амантадина с тканями. Менее 5% выводится через 4 ч после начала гемодиализа. Средний Т½ достигает 24 ч диализа.
Печеночная недостаточность. Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику амантадина неизвестно. Основная часть принятой дозы амантадина выделяется мочой в неизмененном виде. Лишь небольшая часть амантадина метаболизируется в печени (см. Фармакокинетика, Метаболизм).
Прием пищи. Прием пищи существенно не влияет на фармакокинетику амантадина. Если Неомидантан принимать вместе с пищей, это может привести к незначительному замедлению абсорбции активного вещества.
Этническое влияние. На сегодня нет информации о влиянии генетических факторов на распределение амантадина. Не проводили исследований влияния этнической принадлежности и расы на фармакокинетические свойства амантадина.
Показания Неомидантан
болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона (Paralysis agitans), симптоматический (постэнцефалитный, цереброваскулярный) и вызванный лекарственными средствами паркинсонизм у взрослых.
Вирус гриппа А
Индивидуальная и групповая профилактика в случае риска инфицирования, лечение на начальных стадиях (1–2-й день заболевания) взрослых и детей в возрасте от 10 лет.
Принимать Неомидантан следует только под контролем.
Применение Неомидантан
препарат принимают внутрь вместе с пищей, желательно в первой половине дня (во избежание реакций со стороны желудка). Капсулу проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды.
Болезнь Паркинсона
Начальная доза в течение 4–7 (максимум 15) дней — 100 мг 1 раз в сутки (для выяснения индивидуальной реакции).
Длительное лечение (обычная доза) — 100 мг 2 раза в сутки.
В исключительных случаях (если улучшения терапевтического эффекта можно ожидать с хорошей переносимостью) — 100 мг 3 раза в сутки.
Эти регулярные дозы рекомендуются как для ранее леченных пациентов, так и для нелеченных. Более низкая начальная доза помогает выяснить индивидуальную реакцию. Обычно через 4–7 дней можно назначать обычную дозу. Дозировка 100 мг 3 раза в сутки может обеспечить дополнительное улучшение, однако такой прием может сопровождаться повышенной токсичностью. В этих случаях дозу следует повышать постепенно, с интервалом по крайней мере одну неделю.
Эффект Неомидантана наступает через несколько дней, однако после непрерывного применения в течение нескольких месяцев эффект несколько снижается.
Для восстановления эффекта лечения применение Неомидантана можно временно прекратить.
Лечение нужно прекращать постепенно, поскольку, независимо от успешности терапии, внезапное прекращение лечения может привести к обострению симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона.
Комбинированная терапия болезни Паркинсона
Начиная применение препарата Неомидантан, ранее леченные пациенты должны продолжить принимать ранее прописанные лекарственные средства; во многих случаях можно постепенно снизить дозу других противопаркинсонических препаратов без влияния на успешность лечения. Однако, если чаще возникают нежелательные побочные эффекты, дозу нужно снижать более быстрыми темпами. Ранее леченные пациенты, получавшие высокие дозы антихолинергических средств или леводопы, должны применять длительное, до 15 дней, начальное лечение низкими дозами препарата Неомидантан.
Вирус гриппа типа А
Дети в возрасте от 5 до 10 лет — 100 мг 1 раз в сутки.
Дети в возрасте от 10 лет, подростки и взрослые возрасте до 65 лет: 100 мг 2 раза в сутки.
Взрослые в возрасте от 65 лет и старше: см. Особые указания по дозировке.
Профилактика. Эффективная профилактика и лечение вируса гриппа типа А отмечены при применении дозы 100 мг/сут. Эту дозу можно назначать пациентам с непереносимостью препарата в дозе 200 мг/сут.
Для эффективной профилактики необходимо начинать прием препарата в таком режиме дозирования, как только любой контакт с больным вирусом гриппа окажется неизбежен; лечение должно продолжаться в течение всего периода эпидемии вируса гриппа А, обычно около 6 нед. В случае если Неомидантан применяли вместе с инактивированной вакциной вируса гриппа А, лечение необходимо продолжать 2 или 3 нед после вакцинации.
Лечение. Лечение гриппа следует начать как можно скорее и продолжать 4–5 дней. Если Неомидантан применяют в течение 48 ч после появления симптомов, выраженность лихорадки и других симптомов заболевания уменьшается.
Особые указания по дозировке для всех показаний к применению
Дозы и способ применения у пациентов пожилого возраста (≥65 лет). Плазменная концентрация амантадина зависит от функции почек. У пациентов пожилого возраста по сравнению со взрослыми пациентами молодого возраста может наблюдаться тенденция к увеличению T½ и снижению почечного клиренса. Поэтому для пациентов пожилого возраста, не имеющих нарушений функции почек, рекомендуемая максимальная суточная доза составляет 100 мг. У пациентов с нарушениями функции почек необходимо корректировать интервал между приемами (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, Пациенты с нарушениями функции почек).
Пациенты с нарушениями функции почек. У пациентов с нарушениями функции почек и у пациентов, находящихся на гемодиализе, значительно удлиняется T½ амантадина, что приводит к повышению плазменной концентрации. Этим пациентам после приема начальной дозы в первый день необходимо с осторожностью корректировать дозу препарата Неомидантан путем увеличения интервала между приемами в соответствии с клиренсом креатинина (таблица).
Начальная доза:
- для пациентов с нарушениями функции почек для лечения вируса гриппа А начальная доза препарата Неомидантан составляет 200 мг в 1-й день терапии, после чего дозу корректируют в соответствии с клиренсом креатинина (см. таблицу);
- для пациентов с нарушениями функции почек, начавших противопаркинсоническую терапию, начальная доза составляет 100 мг Неомидантан в 1-й день терапии, после чего дозу корректируют в соответствии с клиренсом креатинина (см. таблицу);
- для пациентов с болезнью Паркинсона, получавших поддерживающую терапию, у которых впервые установлена почечная недостаточность, не требуется применения начальной дозы, они могут сразу получать лечение в дозе согласно клиренсу креатинина (см. таблицу).
Доза в соответствии с клиренсом креатинина
|Клиренс креатинина [мл/(мин•1,73 м2)]
|Интервал между приемами
(доза 100 мг), дней
|<15
|7
|15–25
|3
|25–35
|2
|35–75
|1
|>75
|12 ч
Пациентам, находящимся на гемодиализе, обычно назначают дозу 100 мг/нед и в случае необходимости при хорошей переносимости препарата дозу повышают до 200 мг/нед (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКЗАНИЯ, Дозы и способ применения у пациентов пожилого возраста).
Следует контролировать плазменную концентрацию амантадина. Необходимо тщательное наблюдение за пациентами (см. Фармакокинетика).
В случае пропуска приема препарата следует принять рекомендуемую дозу как можно скорее, если только не пришло время следующего приема. Никогда не принимайте двойные дозы. В случае необходимости проконсультируйтесь с врачом.
Дети. Препарат назначают детям от 10 лет для профилактики и лечения вируса гриппа А.
Противопоказания
повышенная чувствительность к амантадину или другим компонентам препарата.
Нарушения и спутанность сознания.
Рефрактерная эпилепсия, психозы или делириозный синдром.
Беременность.
Относительными противопоказаниями являются доброкачественная гиперплазия предстательной железы, закрытоугольная глаукома.
Одновременный прием мемантина.
Побочные эффекты
обычно побочные реакции возникают в течение первых 2–4 дней лечения и исчезают на протяжении 24–48 ч после прекращения применения препарата.
Невозможно установить прямую взаимосвязь между дозой и частотой возникновения побочных реакций. Однако при повышении дозы увеличивается частота побочных реакций. Это особенно касается побочных реакций со стороны ЦНС.
Побочные реакции, выявленные при проведении клинических исследований, полученные из спонтанных сообщений, а также из литературных источников, указаны в соответствии с классификацией систем органов MedDRA. В рамках каждой системы органов побочные реакции приведены по частоте развития, начиная от наиболее частых. В свою очередь, в пределах каждой группы по частоте побочные реакции приведены в порядке уменьшения их тяжести.
Определение частоты: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, 1/10), нечасто (≥1/1000, 1/100), редко (≥1/10 000, 1/1000), очень редко (1/10 000).
Со стороны крови и лимфатической системы: редко — лейкопения; частота неизвестна — лейкоцитоз.
Со стороны обмена веществ и питания: отсутствие аппетита.
Со стороны психики: часто — депрессия, беспокойство, повышенное настроение; редко — психотические расстройства.
Со стороны нервной системы: часто — возбуждение, нервозность, нарушение концентрации внимания, вертиго, головокружение, головная боль, бессонница, летаргия, галлюцинации, ночные кошмары, атаксия, невыразительная речь, затуманенное зрение; редко — спутанность сознания, дезориентация, тремор, дискинезия, судороги, симптомы, подобные злокачественному нейролептическому синдрому (даже без прекращения лечения, см. Прекращение лечения); частота неизвестна — кома, ступор, гипокинезия, АГ, мании, агрессивное поведение, параноидальные реакции, непроизвольные сокращения мышц, нарушение походки, парестезии, изменения на ЭКГ и тремор.
Галлюцинации, спутанность сознания, ночные кошмары возникают более часто, если Неомидантан применяют вместе с антихолинергическими средствами или если пациент страдает от любых психических расстройств.
Сообщалось о случаях гипомании и мании. Возникновения этих побочных реакций в источниках литературы не отмечается. Также сообщалось о случаях делирия, кататонии, галлюцинации, спутанности сознания и дезориентации при прекращении лечения амантадином у пациентов с болезнью Паркинсона.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — сердцебиение, ортостатическая гипотензия; редко — аритмии, сердечная недостаточность, в том числе злокачественная аритмия, артериальная гипотензия и тахикардия.
Со стороны органа зрения: редко — повреждение роговицы, например точечные субэпителиальные помутнения, которые могут быть связаны с точечным кератитом, отеком эпителия роговицы и выраженным снижением остроты зрения, мидриаз.
Со стороны сосудов: часто — отек в области голеней.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — тошнота, сухость во рту, анорексия, рвота, запор; редко — диарея, обратимое повышение активности печеночных ферментов, дисфагия.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — livedo reticularis («мраморная» кожа), гипергидроз; редко — кожная сыпь, фотосенсибилизация, зуд.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: редко — недержание мочи, задержка мочи у больных гиперплазией предстательной железы.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности при непереносимости какого-либо компонента препарата.
Со стороны органов дыхания: острая дыхательная недостаточность, отек легких, тахипноэ.
Нарушение контроля над импульсами: у пациентов, получающих лечение агонистами допамина, в том числе препаратом Неомидантан, могут проявиться такие симптомы, как чрезмерное увлечение азартными играми, повышенное либидо, гиперсексуальность, компульсивная трата денег, чрезмерное или компульсивное употребление пищи.
Резкое прекращение применения препарата может вызвать делирий, нарушения, манию, галлюцинации, параноидальные реакции, ступор, страх, депрессию и нечеткость речи.
Общие нарушения: периферический отек нижних конечностей, гипертермия, злокачественный нейролептический синдром (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), аллергические реакции, в том числе анафилактические реакции, лихорадка.
Исследования: повышение уровня КФК, мочевины, креатинина в плазме крови, ЩФ, ЛДГ, билирубина, гамма-глутамилтранспептидазы, сывороточной глутамин-оксалат-трансаминазы и сывороточной глутамин-пирувин-трансаминазы.
Если во время лечения возникли любые побочные реакции, не указанные в данной инструкции, или любая из упомянутых побочных реакций выражена особенно сильно, следует обратиться к врачу.
Особые указания
у пациентов с органическим церебральным психосиндромом или имеющимися судорожными расстройствами при приеме Неомидантана сообщалось о повышенной частоте эпилептических припадков или обострении симптомов заболевания (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и ПРИМЕНЕНИЕ). При снижении дозы риск уменьшается. Необходимо тщательное наблюдение за этими пациентами.
У пациентов с психическими нарушениями чаще возможны такие побочные реакции, как галлюцинации, спутанность сознания, ночные кошмары.
В около 50% пациентов с болезнью Паркинсона возникают симптомы депрессии, повышается риск возникновения суицидальных мыслей и возможной попытки самоубийства. Сообщалось о ряде попыток самоубийства в связи с применением Неомидантана, некоторые из них были летальными. Поэтому очень важно применять наименьшую эффективную дозу препарата и обеспечить тщательное наблюдение и уход за пациентом.
Следует соблюдать осторожность пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени, myasthenia gravis, рецидивирующей экземой, язвой желудка, гиперплазией предстательной железы или нарушениями сердечно-сосудистой системы, а также пациентам с этими состояниями в анамнезе. В случае комбинированной терапии с антихолинергическими средствами или леводопой необходимо учитывать противопоказания для данных препаратов.
Во время лечения препаратом Неомидантан возможно возникновение периферических отеков вследствие местных сосудистых нарушений. Это следует учитывать пациентам с сердечной недостаточностью в анамнезе.
Пациентам с нарушениями функции почек следует с осторожностью определять дозу из-за риска интоксикации (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПЕРЕДОЗИРОВКА).
У около 20% пациентов, получающих препарат Неомидантан, возможно частичное снижение эффекта после 2–8 нед лечения.
Дополнительное применение Неомидантана с целью профилактики и лечения вируса гриппа А не является целесообразным и его следует избегать из-за риска передозировки.
У детей отмечалась гипотермия, поэтому следует соблюдать особую осторожность при назначении препарата для профилактики вируса гриппа А.
Не назначать Неомидантан детям в возрасте до 10 лет. Поскольку препарат обладает антихолинергическим эффектом и может спровоцировать мидриаз, он противопоказан пациентам с нелеченной закрытоугольной глаукомой.
Нарушения контроля над импульсами. Следует регулярно контролировать состояние пациентов для выявления нарушения контроля над импульсами. Пациентов и опекунов нужно предупредить о возможности возникновения поведенческих симптомов нарушения контроля над импульсами. Данные симптомы включают чрезмерное увлечение азартными играми, повышенное либидо, гиперсексуальность, компульсивные расходы или приобретение, чрезмерное или компульсивное употребление пищи. В случае возникновения этих симптомов следует снизить дозу препарата или постепенно прекратить его применение.
Прекращение лечения. Резкое прекращение применения Неомидантана может привести к обострению симптомов болезни Паркинсона или развитию симптомов, похожих на злокачественный нейролептический синдром, а также таких симптомов, как кататония или проявления когнитивных нарушений (например спутанность сознания, дезориентация, ухудшение психического состояния или делирий).
Есть отдельные сообщения о возможной связи между обострением злокачественного нейролептического синдрома или кататонией, вызванной применением нейролептиков, и прекращением приема Неомидантана у пациентов, одновременно получавших лечение нейролептиками и Неомидантаном. Таким образом, лечение амантадином нельзя резко прекращать.
Резистентность. При повторном контакте с штаммами вируса гриппа in vitro и in vivo резистентность к амантадину и римантадину развивается сравнительно быстро. Устойчивые к амантадину и римантадину вирусы гриппа А могут вызвать заболевания, даже если данные действующие вещества применяются для лечения гриппа. Трансмиссия устойчивых к препарату вирусов может стать причиной неэффективной профилактики в домашних условиях, однако нет доказательств того, что инфекция, вызванная устойчивыми к препарату вирусами, может иметь иное течение, чем инфекция, вызванная чувствительными к препарату вирусами.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата Неомидантан противопоказано беременным и женщинам, которые могут забеременеть. Женщинам репродуктивного возраста строго рекомендуется применять эффективные методы контрацепции до 5 дней после последнего приема Неомидантана.
Неомидантан проникает в грудное молоко. Сообщалось о возникновении нежелательных побочных реакций у детей, находящихся на грудном вскармливании. Неомидантан противопоказан в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Пациентам, у которых отмечают побочные эффекты со стороны ЦНС или органа зрения (нервозность, снижение концентрации внимания, нарушение сна, головокружение, судороги, спутанность сознания, галлюцинации, психоз параноидального характера, помутнение зрения), следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
одновременный прием Неомидантана и антихолинергических средств, агонистов допамина или леводопы может усилить спутанность сознания, галлюцинации, ночные кошмары, нарушения ЖКТ или другие атропиноподобные побочные действия (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Сообщалось об отдельных случаях психотической декомпенсации после одновременного применения амантадина и нейролептиков или леводопы.
Одновременное применение Неомидантана и лекарственных средств или веществ, действующих на ЦНС (например алкоголя), может усилить токсическое воздействие на нее. В таких случаях рекомендуется тщательное наблюдение за пациентом (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Одновременное применение Неомидантана и комбинированных диуретиков (гидрохлоротиазид и калийсберегающие диуретики) снижает почечный клиренс амантадина, что приводит к увеличению плазменной концентрации и выраженности токсических эффектов (спутанность сознания, галлюцинации, атаксия и миоклонус).
Передозировка
частыми симптомами при передозировке амантадина являются острый психоз и нейромышечные нарушения.
Симптомы. Острый психоз и дезориентация, агрессивное поведение, помутнение зрения, гипервентиляция, гиперрефлексия, двигательное беспокойство, судороги, экстрапирамидные явления, торсионные спазмы, расширение зрачков, дисфагия, спутанность сознания, делирий, зрительные галлюцинации, миоклонус, тошнота, рвота, сухость во рту, отек легких, дыхательная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, гипертензия, сердечная аритмия, синусовая тахикардия, приступ стенокардии. Возможны кома, остановка дыхания и сердца, внезапная коронарная смерть в течение нескольких часов после передозировки. Возможно нарушение функции почек, в том числе повышение уровня азота мочевины и снижение клиренса креатинина, задержка мочи.
Прием Неомидантана в дозе 1 г и выше может привести к летальному исходу.
Лечение. Специфического антидота нет. Для предотвращения всасывания препарата необходимо вызвать рвоту или промыть желудок (если пациент в сознании), принять активированный уголь, обеспечить поддержание жизненно важных функций организма, адекватную гидратацию. Для быстрого выведения препарата обеспечивают кислую реакцию мочи. С помощью гемодиализа выводится небольшое количество препарата. Для своевременного выявления развития артериальной гипотензии и сердечной аритмии и, при необходимости, их лечения рекомендуется тщательный мониторинг АД, ЧСС, ЭКГ, функции дыхания, температуры тела.
Для уменьшения выраженности симптомов со стороны ЦНС у взрослых эффективно применение физостигмина в дозах 1–2 мг в/в, при необходимости — повторно, но не более 2 мг/ч. При задержке мочи необходимо провести катетеризацию мочевого пузыря. Для купирования психоза применяют хлорпромазин.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C.