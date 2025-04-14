Неомидантан (Neomidantan)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
741,70
Экономия при брони: -74,65 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
635,45
Экономия при брони: -45,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
635,15
Экономия при брони: -41,33 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
642,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
615,96
Экономия при брони: -27,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
605,88
Экономия при брони: -22,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
617,18
Экономия при брони: -34,14 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
622,92
Экономия при брони: -73,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
258,29
Экономия при брони: -16,85 грн