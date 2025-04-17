Неомидантан (Neomidantan)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
697,20
Экономия при брони: -106,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
697,20
Экономия при брони: -106,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
671,54
Экономия при брони: -35,85 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
685,15
Экономия при брони: -49,93 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70
Экономия при брони: -71,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
680,99
Экономия при брони: -45,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн