Киев
Неомидантан (Neomidantan)

Неомидантан (Neomidantan)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 148 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
604,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
583,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
676,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
130,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
435,77
Экономия при брони: -43,27 грн
392,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
641,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
711,48
Экономия при брони: -79,07 грн
632,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
701,98
Экономия при брони: -86,07 грн
615,91 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
603,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
602,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
624,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
604,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
597,05 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
600,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
522,07
Экономия при брони: -31,26 грн
490,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
592,86
Экономия при брони: -63,89 грн
528,98 грн
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