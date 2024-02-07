АМАНТАДИН (AMANTADINUM) Действующее вещество
обладает непрямым свойством агониста стриарного допаминового рецептора; увеличивает внеклеточную концентрацию допамина как путем увеличения высвобождения допамина, так и путем блокады обратного захвата в пресинаптических нервных клетках; в терапевтических концентрациях ингибирует высвобождение ацетилхолина, опосредованного NMDA-рецепторами, и таким образом может оказывать антихолинергическое действие; оказывает эффект синергетического действия с L-допа; действует как дофаминергическое средство, способствует высвобождению дофамина с нейрональных депо и повышает чувствительность дофаминергических рецепторов к дофамина; эффективен при ригидной и брадикинетической формах паркинсонизма: снижает мышечный тонус, повышает активность и подвижность; в меньшей степени влияет на тремор также действует как противовирусное средство, тормозит проникновение вибриона в клетку и высвобождение генетического материала вируса после проникновения.
болезнь Паркинсона; остаточные симптомы и боль после стереотаксических операций; экстрапирамидные побочные эффекты нейролептиков и других ЛС: ранняя дискинезия, акатизия и паркинсонизм; повышение способности концентрировать внимание (вигильности) в посткоматозних состояниях различной этиологии в больничных условиях; грипп типа А, вызванный чувствительными к амантадину вирусами.
болезнь Паркинсона: начальная доза — 100 мг 1 раз/сут первые 4-7 дней, через 1 нед после начала лечения дозу увеличивают до 100 мг 2 р/сут в сочетании с другими противопаркинсоническими ЛС, интервал между дозами должен быть не менее 6 ч; при комбинированном лечении с другими противопаркинсоническими ЛС дозу подбирать индивидуально.
Лечения гриппа типа А: взрослым и детям старше 10 лет — по 100 мг 2 р/сут в течение 4-5 дней.
Профилактика гриппа типа А: взрослым и детям старше 10 лет — по 100 мг 1 р/сут в течение 10 дней или 2-3 недели после вакцинации против гриппа, пациентам пожилого возраста — 100 мг 1 р/сут с интервалом не менее 1 дня.
Для улучшения вигильности в посткоматозном состоянии различной этиологии — 200 мг вводится в виде медленной инфузии (>3 ч), проводится в начальном периоде 3-5 дней.
повышенная чувствительность к амантадину, нарушение функции почек, гиперплазия предстательной железы, узкоугольная глаукома, состояние возбуждения, спутанность сознания, делирий, наличие экзогенных психозов в анамнезе, I триместр беременности.
возможны экзогенные психозы параноидного характера, сопровождающиеся зрительными галлюцинациями, нарушение зрения, психомоторное возбуждение, задержка мочи у пациентов с гиперплазией предстательной железы, сердечная недостаточность, тошнота, нарушение сна, ощущение сухости во рту, головокружение, отеки; крайне редко — тахикардия, аритмия.
при сочетании с другими противопаркинсоническими средствами могут усиливаться побочные эффекты; сочетанное применение комбинированных мочегонных препаратов, содержащих триамтерен и гидрохлоротиазид, может привести к значительному повышению концентрации амантадина в плазме крови.