болезнь Паркинсона: начальная доза — 100 мг 1 раз/сут первые 4-7 дней, через 1 нед после начала лечения дозу увеличивают до 100 мг 2 р/сут в сочетании с другими противопаркинсоническими ЛС, интервал между дозами должен быть не менее 6 ч; при комбинированном лечении с другими противопаркинсоническими ЛС дозу подбирать индивидуально.

Лечения гриппа типа А: взрослым и детям старше 10 лет — по 100 мг 2 р/сут в течение 4-5 дней.

Профилактика гриппа типа А: взрослым и детям старше 10 лет — по 100 мг 1 р/сут в течение 10 дней или 2-3 недели после вакцинации против гриппа, пациентам пожилого возраста — 100 мг 1 р/сут с интервалом не менее 1 дня.

Для улучшения вигильности в посткоматозном состоянии различной этиологии — 200 мг вводится в виде медленной инфузии (>3 ч), проводится в начальном периоде 3-5 дней.