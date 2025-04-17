Неомидантан (Neomidantan)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
702,44
Экономия при брони: -104,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
684,00
Экономия при брони: -73,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
697,69
Экономия при брони: -69,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
379,81
Экономия при брони: -21,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
682,97
Экономия при брони: -86,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
697,20
Экономия при брони: -87,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
375,78
Экономия при брони: -9,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
720,99
Экономия при брони: -70,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм