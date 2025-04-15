Неомидантан (Neomidantan)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
662,83
Экономия при брони: -78,76 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
592,90
Экономия при брони: -50,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
635,16
Экономия при брони: -77,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
128,16
Экономия при брони: -12,09 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 45 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
577,10
Экономия при брони: -34,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
557,76
Экономия при брони: -123,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
732,04
Экономия при брони: -64,99 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Неомидантан капсулы 100 мг блистер №50
Олайнфарм
663,10 грн