вводят в/м или в/в (струйно или капельно).

Для в/м инъекции растворяют 0,25 г или 0,5 г препарата в 2 мл (1 г в 3 мл) стерильной воды для инъекций. Вводят глубоко в ягодичную мышцу.

Для в/в струйного введения растворяют 0,25 г или 0,5 г в 2 мл (1 г в 4 мл) стерильной воды для инъекций. Вводят медленно в течение 3–5 мин.

Для в/в капельного введения растворяют 2 г препарата в 100 мл изотонического р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы, вводят в течение 50–60 мин.

Приготовленные р-ры стабильны до 24 чпри хранении в холодильнике (4–6 °С) и 12 ч при температуре не выше 23 °С. Желтовато-янтарный цвет готового раствора не свидетельствует о снижении эффективности и безопасности антибиотика.

Обычная доза препарата для взрослых — 1 г каждые 12 ч. В тяжелых случаях дозу повышают до 2 г каждые 12 ч или увеличивают число введений до 3–4 раз в сутки, доводя общую суточную дозу до максимальной — 12 г.

Обычная суточная доза для новорожденных и детей с массой тела до 50 кг составляет 50–100 мг на 1 кг массы тела и разделяется на 3–4 в/м или в/в введения. При тяжелых инфекциях, в том числе менингите, суточную дозу удваивают.

Детям с массой тела 50 кг и более препарат назначают в той же дозе, что и взрослым.

Для недоношенных детей суточная доза не должна превышать 50 мг/кг. В случае нарушения функции почек дозу снижают (при клиренсе креатинина 10 мл/мин и менее принимают половинную дозу препарата).