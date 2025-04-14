Цефотаксим-Дарница (Cefotaxim-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
221,00
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
242,32
Экономия при брони: -37,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
2.0 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
243,16
Экономия при брони: -16,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница