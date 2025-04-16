Цефотаксим-Дарница (Cefotaxim-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
169,51
Экономия при брони: -15,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
228,52
Экономия при брони: -19,14 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
242,57
Экономия при брони: -33,19 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
192,11
Экономия при брони: -11,46 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
170,72
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
244,64
Экономия при брони: -18,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн