Цефотаксим-Дарница (Cefotaxim-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
45,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
247,02
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
45,70
Экономия при брони: -0,90 грн
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн