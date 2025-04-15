Цефотаксим-Дарница (Cefotaxim-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница