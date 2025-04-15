Киев
Цефотаксим-Дарница (Cefotaxim-Darnitsa)

Цефотаксим-Дарница (Cefotaxim-Darnitsa)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 151 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
193,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
210,92 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
220,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
184,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
215,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
227,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
215,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Цефотаксим-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
215,90 грн
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