риск возникновения местных побочных реакций возрастает при увеличении продолжительности лечения. Использование окклюзионной повязки (целлофановой) или применение в области кожных складок повышает такой риск.

Кожа лица, волосистые участки кожи головы и гениталий являются особенно чувствительными к возникновению местных реакций.

Применение препарата в области лица, на сгибающихся поверхностях и других участках тонкой кожи может привести к атрофии кожи и повышению всасывания препарата.

Кортикостероиды для местного применения могут быть опасными для пациентов с псориазом по ряду причин, включая «синдром рикошета» вследствие развития толерантности, риска возникновения генерализованного пустулярного псориаза или местной системной токсичности вследствие нарушенной барьерной функции кожи. Стероиды можно применять при псориазе кожи головы или хроническом чешуйчатом псориазе рук и стоп. Важно тщательное наблюдение за пациентами.

При несоответствующем применении бактериальные, паразитарные, грибковые и вирусные инфекции могут маскироваться и/или обостряться.

Не следует наносить препарат на веки в связи с возможностью попадания на конъюнктиву глаза и повышенным риском развития глаукомы или субкапсулярной катаракты.

При нанесении препарата Пимафукорт® на обширные участки кожи, при применении детям или с использованием окклюзионной повязки (опыт использования которой ограничен) необходимо помнить о возможности возникновения адренокортикальной супрессии.

Существует возможность как перекрестной сенсибилизации между неомицином и химически родственными антибиотиками, такими как канамицин, паромицин и генцитамин, так и перекрестной резистентности между неомицином и другими аминогликозидами. Соответственно, для поддержания необходимых уровней аминогликозидов необходимо соблюдать рекомендации относительно применения и продолжительности лечения.

Следует избегать продолжительного лечения и нанесения на раны или поврежденную кожу в связи с теоретическим риском ото- и нефротоксичности вследствие всасывания неомицина.

Применение комбинации кортикостероидов, противогрибковых препаратов и антибиотиков возможно только в экстренных случаях. Правильный диагноз исключает возможность резистентности микроорганизмов. В отдельных случаях существует необходимость в применении двух или более действующих веществ, однако положительного результата можно достичь, используя препарат, содержащий одно действующее вещество.

В случае возникновения суперинфекции или чрезмерного роста грибковой инфекции лечение следует прекратить и принять соответствующие меры.

Следует соблюдать особую осторожность у пациентов с почечной недостаточностью при применении лекарственных средств, содержащих аминогликозиды.

Применение в период беременности и кормления грудью. Ограниченные данные по применению натамицина в период беременности не выявили повышенного риска врожденных нарушений. При наружном применении на небольших участках системное всасывание натамицина минимальное.

При системном применении аминогликозидов в период беременности отмечали случаи ототоксичности. При наружном применении на небольших участках системное всасывание аминогликозидов минимальное. В исследованиях на животных после применения неомицина отмечали его токсическое действие на репродуктивную функцию. Кортикостероиды способны проникать через плаценту. В настоящее время у человека не выявлено тератогенного влияния, отмечавшегося в исследованиях на животных. При системном применении ГКС в высоких дозах выявляли влияние на плод/новорожденного (задержка внутриутробного развития, адреносупресия). Хотя существуют ограниченные данные наружного применения ГКС у человека в период беременности, необходимо учитывать их минимальное системное всасывание; ГКС слабой и умеренной активности (I и II класс), такие как гидрокортизон, можно применять короткими курсами на ограниченных участках кожи. Описанные выше эффекты нельзя исключить при длительном применении или нанесении на большие поверхности поврежденной кожи.

Пимафукорт® можно применять в период беременности короткими курсами на небольших участках кожи. Длительное применение или нанесение на большие участки поврежденной кожи возможны только в крайних случаях.

Кормление грудью. Отсутствует информация о возможном проникновении натамицина в грудное молоко. При применении короткими курсами на небольших участках кожи ГКС и неомицин экскретируются в грудное молоко только в небольшом количестве.

Пимафукорт® можно применять в период кормления грудью короткими курсами на небольших участках кожи. При длительном применении или нанесении на большие участки поврежденной кожи кормление грудью не рекомендуется.

Дети. Препарат применяют детям в возрасте старше 1 года под контролем врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Отсутствуют данные относительно влияния препарата Пимафукорт® на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами, и возникновение такого влияния не предполагается.