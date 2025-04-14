Пимафукорт® (Pimafucort®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 276 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
435,04
Экономия при брони: -37,41 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
430,94
Экономия при брони: -33,31 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
433,47
Экономия при брони: -46,71 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
430,56
Экономия при брони: -43,91 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -17,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
435,04
Экономия при брони: -47,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
440,94
Экономия при брони: -54,29 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
431,31
Экономия при брони: -16,84 грн