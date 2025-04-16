Пимафукорт® (Pimafucort®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
428,94
Экономия при брони: -38,91 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
437,74
Экономия при брони: -40,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
438,03
Экономия при брони: -63,79 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
442,97
Экономия при брони: -68,73 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
441,31
Экономия при брони: -53,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
438,07
Экономия при брони: -50,46 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
430,89
Экономия при брони: -43,28 грн