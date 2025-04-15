Пимафукорт® (Pimafucort®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -32,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
431,52
Экономия при брони: -54,24 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
434,75
Экономия при брони: -37,32 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
393,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
393,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
429,36
Экономия при брони: -16,29 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
436,66
Экономия при брони: -61,69 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
430,06
Экономия при брони: -42,45 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
432,99
Экономия при брони: -51,29 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
431,33
Экономия при брони: -49,63 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
444,76
Экономия при брони: -63,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
435,82
Экономия при брони: -48,21 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
393,00
Экономия при брони: -10,00 грн