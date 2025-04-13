Пимафукорт® (Pimafucort®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 878 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -13,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -15,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,62
Экономия при брони: -63,17 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
431,06
Экономия при брони: -65,52 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
432,22
Экономия при брони: -34,59 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
489,47
Экономия при брони: -74,40 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
438,32
Экономия при брони: -40,69 грн