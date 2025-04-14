Пимафукорт® (Pimafucort®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 360 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
442,45
Экономия при брони: -55,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
441,45
Экономия при брони: -57,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma